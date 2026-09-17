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Exosens y voit clair, Bilfinger dans le brouillard
information fournie par AOF 17/09/2026 à 10:55
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(Zonebourse.com) - Exosens relève ses objectifs et OVH, Sodexo et Man Group profitent de relèvements de recommandation. Bilfinger s'effondre après un avertissement sur résultats, Raiffeisen Bank International est la cible d'un vendeur à découvert et EssilorLuxottica écope d'une rare recommandation à la vente.

Actions en hausse

OVH ( 11,6%) : Le spécialiste français de l'hébergement et du cloud profite d'un double relèvement de recommandation de BNP Paribas Exane, qui passe de "sous-performance" à "surperformance" avec un objectif de cours de 22 euros.

Bytes Technology ( 11,4%) : Le revendeur britannique de logiciels et de services informatiques relève ses objectifs annuels, après un premier semestre supérieur aux attentes. Le groupe table désormais sur une croissance de sa marge brute comprise entre 10 et 15%.

Exosens ( 9,6%) : Le spécialiste français des technologies d'imagerie et de détection pour la défense relève nettement ses objectifs annuels. Le groupe profite d'une montée en cadence plus rapide que prévu de ses capacités de production de tubes pour la vision nocturne, et de l'essor des applications liées aux drones.

Plejd ( 9,0%) : Le spécialiste suédois de l'éclairage et de la domotique connectés profite du relèvement de l'objectif de cours de SEB, de 1 270 à 1 400 couronnes suédoises.

Man Group ( 5,6%) : Le gestionnaire d'actifs britannique spécialisé dans les fonds alternatifs profite du relèvement de recommandation d'UBS, de "neutre" à "acheter", avec un objectif de cours de 365 pence.

Nokia ( 5,2%) : L'équipementier finlandais de réseaux télécoms étend son partenariat avec Microsoft. Les deux groupes vont développer une plateforme de données unifiée, capable de faire fonctionner des agents d'IA pour automatiser la gestion des réseaux des opérateurs.

Sodexo ( 4,7%) : Le spécialiste français de la restauration collective et des services aux entreprises profite du relèvement de recommandation de JPMorgan, de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours de 68 euros.

Actions en baisse

Bilfinger (-20,3%) : Le prestataire allemand de services industriels chute après un avertissement sur résultats. Pénalisé par la prudence de ses clients face à la guerre au Moyen-Orient, le groupe abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour 2026, et annonce la suppression de 1 500 postes dans le monde.

Raiffeisen Bank (-7,6%) : La banque autrichienne décroche après la publication d'un rapport du vendeur à découvert Grizzly Research. Le fonds l'accuse d'avoir facilité, en Russie, 1,19 milliard de dollars d'échanges portant sur des marchandises soumises aux sanctions occidentales. La banque conteste des affirmations qu'elle juge erronées et trompeuses.

Aubay (-7,5%) : L'entreprise française de services du numérique recule malgré un premier semestre en forte croissance. Le marché pourrait s'inquiéter d'un ralentissement au second semestre, une fois disparu l'effet de l'acquisition de Solutec, et d'un objectif de marge annuel qui suppose une nette accélération d'ici la fin de l'année.

EssilorLuxottica (-2,0%) : Le leader mondial de l'optique recule après une rare recommandation à la vente. Kepler Cheuvreux dégrade le titre d'"acheter" à "alléger" et abaisse son objectif de cours de 244 à 135 euros. Selon le courtier, l'enthousiasme autour des lunettes connectées a laissé place aux craintes d'un ralentissement de la croissance et d'une dilution des marges, sur fond d'incertitudes de gouvernance.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 10:55:00.

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