 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exosens, via Photonis, décroche un contrat majeur avec l'US Army
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 07:39

Photonis Defense, la filiale américaine d' Exosens , a remporté un contrat de type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) avec l'armée américaine, dont la valeur pourrait atteindre 352,6 millions de dollars.

Ce contrat, qui s'étend jusqu'en 2033, porte sur le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD pour l'armée américaine. Il a été obtenu face à cinq concurrents.

Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens, a déclaré que ce contrat confirme la solidité de la stratégie industrielle de l'entreprise aux États-Unis, notamment grâce à son site de production à Sturbridge, Massachusetts.

Ce contrat représente une étape clé dans le développement d'Exosens sur le marché américain de la défense, renforçant sa présence industrielle locale et soutenant sa croissance à long terme. Un contrat IDIQ fixe une durée et un plafond financier, mais pas le volume exact ni le calendrier des commandes, qui sont passées au fil de l'eau via des ordres spécifiques. Le montant annoncé est donc un maximum théorique, pas une garantie de revenus.

Valeurs associées

EXOSENS
62,300 EUR Euronext Paris -0,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:44 

    (Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CLARIANE : L'indécision domine
    CLARIANE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank