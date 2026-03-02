Exosens, via Photonis, décroche un contrat majeur avec l'US Army
Ce contrat, qui s'étend jusqu'en 2033, porte sur le développement, la production et les essais de dispositifs de vision nocturne binoculaires BiNOD pour l'armée américaine. Il a été obtenu face à cinq concurrents.
Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens, a déclaré que ce contrat confirme la solidité de la stratégie industrielle de l'entreprise aux États-Unis, notamment grâce à son site de production à Sturbridge, Massachusetts.
Ce contrat représente une étape clé dans le développement d'Exosens sur le marché américain de la défense, renforçant sa présence industrielle locale et soutenant sa croissance à long terme. Un contrat IDIQ fixe une durée et un plafond financier, mais pas le volume exact ni le calendrier des commandes, qui sont passées au fil de l'eau via des ordres spécifiques. Le montant annoncé est donc un maximum théorique, pas une garantie de revenus.
