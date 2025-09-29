 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 899,80
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens remporte une grosse commande en Espagne
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 09:05

Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028.

'Il s'agit de la première commande d'une telle ampleur par les forces armées espagnoles depuis la décision du gouvernement espagnol d'augmenter son budget de la défense nationale à 2% du PIB', met en avant l'entreprise de haute technologie pour la détection et l'imagerie.

Exosens explique que ces monoculaires offrent une conception optique unique avec un large champ de vision à 50°, 'avec une qualité d'image exceptionnelle, le tout sans augmenter le poids ou les dimensions de l'appareil'.

En tant que fournisseur stratégique des Etats membres de l'OTAN et de leurs alliés, la société affirme 'continuer de bénéficier pleinement de la demande croissante pour les tubes intensificateurs d'image et pour les équipements de vision nocturne'.

Valeurs associées

EXOSENS
43,4500 EUR Euronext Paris +2,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank