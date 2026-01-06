Les ventes de voitures Tesla au Royaume-Uni ont chuté de 29 % en décembre en raison de l'intensification de la concurrence, selon les données disponibles

Les immatriculations de voitures de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont chuté de plus de 29% en glissement annuel en décembre, ont montré mardi des données industrielles, soulignant la concurrence intense à laquelle est confronté le fabricant américain de véhicules électriques sur son plus grand marché européen.

Les immatriculations britanniques de la société dirigée par Elon Musk - une approximation des ventes - sont tombées à 6 323 unités le mois dernier, selon les données de New AutoMotive. Pour 2025, les ventes de Tesla au Royaume-Uni ont chuté de 8,9% en glissement annuel.

Cette baisse fait écho aux tendances observées sur d'autres marchés européens tels que la France et la Suède, où les ventes de Tesla ont souffert de la concurrence, d'une gamme vieillissante et de la position politique de Musk en Europe.

En contraste, les immatriculations de voitures du rival chinois BYD 002594.SZ au Royaume-Uni ont presque quintuplé pour atteindre 5 194 unités en décembre.

Tesla a néanmoins conservé sa position de marque de voitures électriques la plus vendue en Grande-Bretagne le mois dernier, même si BYD s'efforce de combler l'écart, selon les données de New AutoMotive.

Tesla a cédé sa couronne en tant que premier constructeur mondial de véhicules électriques à BYD après que l'entreprise américaine a annoncé la semaine dernière des ventes annuelles en baisse pour la deuxième année consécutive, en raison de la concurrence croissante, de l'expiration des crédits d'impôt américains et des réactions négatives à l'égard de la marque.

Par ailleurs, les immatriculations de Tesla aux Pays-Bas ont chuté de 27 % pour atteindre 4 300 véhicules en décembre, entraînant une baisse de 44 % en 2025, selon les données publiées par l'industrie automobile RAI Vereniging lundi.

Dans l'ensemble, les immatriculations de voitures en Grande-Bretagne ont augmenté en 2025, selon des données distinctes de New AutoMotive et de l'organisme professionnel Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) publiées mardi.

Les immatriculations de voitures neuves en Grande-Bretagne ont augmenté de 3,5 % en 2025 pour atteindre 2 millions, la première fois qu'elles ont atteint ce niveau depuis la pandémie, selon les données préliminaires de la SMMT.

"L'augmentation de l'adoption des VE est incontestablement positive, mais le rythme est encore trop lent et le coût pour l'industrie trop élevé", a déclaré Mike Hawes, directeur général de la SMMT, dans un communiqué.