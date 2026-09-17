Exosens relève ses objectifs annuels

Exosens annonce un relèvement de ses objectifs pour 2026, qu'il justifie par une forte performance au premier semestre 2026, une dynamique commerciale soutenue ainsi que par la poursuite d'une exécution rigoureuse, qui "confortent le profil de rentabilité de référence du groupe dans le secteur".

Exosens prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 558 MEUR et 570 MEUR (contre 520 MEUR à 540 MEUR précédemment) et un EBITDA ajusté compris entre 186 MEUR et 192 MEUR (contre 168 MEUR à 178 MEUR précédemment) pour l'année en cours.

A mi-fourchette, le spécialiste des technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie table ainsi sur une croissance d'environ 20% du chiffre d'affaires et de 25% de l'EBITDA ajusté, se traduisant par une nouvelle amélioration de la rentabilité par rapport à 2025.

Il laisse toutefois inchangée sa prévision de dépenses d'investissement, représentant environ 9% du chiffre d'affaires (hors dépenses de R&D capitalisées représentant environ 3% du chiffre d'affaires), en raison de l'extension des capacités de production en Europe et aux Etats-Unis.

Exosens met en avant une montée en cadence plus rapide que prévu des capacités de production additionnelles en Europe pour les tubes intensificateurs d'image haute performance, permettant de répondre plus tôt qu'anticipé à une demande mondiale croissante pour des solutions avancées de vision nocturne.

Il souligne également une adoption accélérée des technologies d'imagerie critiques pour les missions dans les applications liées aux drones, à la lutte anti-drones et à la surveillance longue distance, ainsi qu'une forte dynamique dans l'instrumentation nucléaire, portée par la demande croissante pour les technologies destinées aux SMR de nouvelle génération.