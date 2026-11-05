Plesio (ex-Casino) décale à lundi la publication de ses résultats trimestriels

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, ...), rebaptisé Plesio en octobre, a décalé de vendredi à lundi la publication de ses résultats du troisième trimestre 2026, a annoncé jeudi le distributeur, alors qu'un accord autour de la restructuration de sa dette se fait toujours attendre.

Plesio a annoncé dans un communiqué "le report de la publication de son activité du 3e trimestre 2026 du vendredi 6 novembre 2026 au lundi 9 novembre 2026", sans en donner la raison. "La publication aura lieu avant Bourse, selon les modalités habituelles", est-il seulement ajouté.

Sollicitée par l'AFP, sa direction n'a pas souhaité commenter davantage.

Passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement, l'ex-Casino fait l'objet depuis un an d'un bras de fer entre son actionnaire principal et ses créanciers pour une nouvelle restructuration de sa dette.

"Les discussions se poursuivent avec les différentes parties prenantes en vue de parvenir à une solution consensuelle", avait assuré en septembre le groupe, qui doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027 et cherche à réduire ce montant.

Il y a deux ans, la précédente restructuration de Casino s'était traduite par 2.200 licenciements, la vente des supermarchés et hypermarchés du groupe et le départ de son PDG historique, Jean-Charles Naouri.

Pour tourner la page et affirmer son recentrage sur la proximité, le groupe de distribution, qui rassemble les marques Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount, s'est renommé Plesio en octobre.

Dirigé par Philippe Palazzi, le distributeur, qui compte près de 6.500 commerces et 25.000 salariés, a affiché au premier semestre une perte nette estimée à 205 millions d'euros mais une rentabilité opérationnelle améliorée.

En février, le groupe avait repoussé à fin mars la publication de ses résultats de 2025, invoquant "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière".