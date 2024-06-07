Exosens lève environ 350 mlns d'euros dans l'IPO

Exosens SAS EXENS.PA :
* EXOSENS ANNONCE LE SUCCES DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
* L’OFFRE COMPRENAIT LA CESSION DE 8 500 000 ACTIONS EXISTANTES, SOIT 170 MILLIONS D'EUROS, PAR HLD EUROPE, INVEST PRINCE HENRI ET INVEST GAMMA ET CERTAINS ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE LA SOCIÉTÉ
* L’OFFRE COMPRENAIT L'ÉMISSION DE 6 714 741 NOUVELLES ACTIONS, REPRÉSENTANT ENVIRON 134 MILLIONS D'EUROS
* L’OFFRE COMPRENAIT L'ÉMISSION DE 2 285 260 ACTIONS NOUVELLES RÉSERVÉES À BPIFRANCE PARTICIPATIONS, REPRÉSENTANT ENVIRON 46 MILLIONS D'EUROS
* LE PRIX DU PLACEMENT PRIVÉ EST FIXÉ À 20,00€ PAR ACTION, CE QUI CORRESPOND À UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE D'ENVIRON 1,016 MILLIARD D'EUROS
* LA NÉGOCIATION DES ACTIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS DEVRAIT COMMENCER LE 7 JUIN 2024 SUR UNE LIGNE DE COTATION INTITULÉE « EXOSENS PROMESSES » JUSQU'À LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'OFFRE
* DÉBUT DE LA NÉGOCIATION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ SUR EURONEXT SOUS LE SYMBOLE « EXENS » À PARTIR DU 12 JUIN 2024
* LE RÈGLEMENT ET LA LIVRAISON DES ACTIONS DEVRAIENT AVOIR LIEU LE 11 JUIN 2024
* A L’ISSUE DE L’IPO, EXOSENS RESTERA CONTRÔLÉE PAR LE GROUPE HLD
Texte original: https://tinyurl.com/5n98nsap Pour plus de détails, cliquez sur EXENS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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