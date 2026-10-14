Exosens gagne 2,5%, soutenu par Stifel

(Zonebourse.com) - L'analyste reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 75 EUR. Le broker anticipe une nette accélération de la croissance organique au troisième trimestre, autour de 25%, contre 9% au premier semestre.
Alors qu'Exosens publiera ses résultats trimestriels le 27 octobre, Stifel estime que cette publication devrait constituer un catalyseur positif pour le titre, avec une amélioration attendue de la rentabilité grâce à un mix produits plus favorable.
Le bureau d'études met aussi en avant la forte visibilité commerciale du groupe jusqu'en 2028, soutenue par un carnet de commandes estimé à près d'un milliard d'euros et un pipeline commercial dépassant largement ce montant. Les tensions budgétaires en France et au Royaume-Uni ne constituent pas, selon lui, une menace significative.
Le courtier table aussi sur une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres jusqu'en 2028 et une marge d'EBIT ajusté de 29% en 2027 et 2028. Selon l'analyste, cette rentabilité supérieure à celle des concurrents justifie une prime de valorisation, tandis que la capacité d'investissement de 350 à 400 MEUR attendue en 2027 pourrait soutenir de nouvelles acquisitions relutives.
En milieu de journée, le titre progressait de 2,5% à Paris, autour des 58,4 euros.
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