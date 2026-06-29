Exosens conclut un contrat majeur de long terme avec BROLIS pour fournir 17 000 tubes intensificateurs de lumière aux forces armées tchèques

• Exosens a conclu un contrat majeur avec BROLIS pour la fourniture d’environ 17 000 tubes intensificateurs de lumière destinés aux forces armées tchèques d’ici à 2032

• Il s’agit de la plus importante commande de tubes intensificateurs de lumière jamais passée par la République tchèque, soulignant la performance opérationnelle éprouvée sur le terrain, la fiabilité et la qualité des technologies de vision nocturne d’Exosens

• Cette nouvelle commande pluriannuelle illustre également le rôle critique des capacités de vision nocturne pour les fantassins dans les conflits modernes

• Ce contrat renforce la position d’Exosens en tant que fournisseur fiable et non-ITAR auprès des forces armées de l’OTAN, tout en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Europe dans le domaine de la défense