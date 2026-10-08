Exosens accompagne l’accélération du déploiement des technologies nucléaires de nouvelle génération aux États-Unis

• Les avancées majeures réalisées dans le cadre du Reactor Pilot Program du Department of Energy (DOE) américain soulignent l’accélération du déploiement des technologies nucléaires de nouvelle génération
• Les détecteurs avancés de surveillance du flux neutronique d’Exosens ont contribué aux démonstrations réussies d’atteinte de la criticité réalisées par Antares Nuclear et Valar Atomics, soulignant la pertinence de ses technologies pour les applications liées aux petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactors – SMR)
• Ces réalisations devraient se traduire à court terme par des commandes de présérie et soutenir la demande à long terme de solutions d’instrumentation nucléaire d’Exosens
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