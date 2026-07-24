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Exel Industries : un troisième trimestre en repli
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 08:27
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Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie a enregistré, au troisième trimestre de l'exercice 2025-2026, un chiffre d'affaires de 229,2 millions d'euros, en recul de 18,7% (-18 % à périmètre et taux de change constants).

Le ralentissement de l'activité reste principalement concentré sur les agroéquipements, dans un contexte de marchés agricoles toujours dégradés, marqué par le report des investissements des agriculteurs. Si la France et l'Europe demeurent les principales zones de faiblesse, les Amériques font preuve de résilience et l'Australie retrouve une dynamique de croissance.

La Pulvérisation agricole et l'Arrachage de betteraves restent pénalisés par la faiblesse de la demande en machines neuves, tandis que l'activité Loisirs souffre d'une saison de printemps perturbée par des conditions météorologiques défavorables et une consommation atone. Dans l'Industrie, le report de nombreux projets continue de peser sur la Pulvérisation industrielle, malgré la bonne tenue des ventes de pièces détachées et le retour à la croissance des Tuyaux techniques.

Pour les prochains mois, le groupe observe une amélioration de la dynamique commerciale sur certaines gammes de pulvérisateurs, sans anticiper de reprise significative du marché mondial des équipements agricoles avant le second semestre de l'exercice 2026-2027. Dans les autres activités, les perspectives demeurent contrastées : la visibilité reste limitée dans la Pulvérisation industrielle, tandis que les activités Jardin et Tuyaux techniques devraient continuer de faire preuve de résilience.

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