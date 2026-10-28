Exel Industries : un répit commercial grâce au marché australien, des choix difficiles en vue selon Portzamparc

(Zonebourse.com) - Grâce au marché australien, Exel Industries (-0,29%) termine le quatrième trimestre mieux qu'attendu. Mais derrière cette bonne surprise, le recul des ventes fragilise la rentabilité et pourrait imposer de nouvelles économies, selon Portzamparc.

L'Australie offre une bouffée d'air à Exel Industries. Portées par ce marché, les ventes de la pulvérisation agricole progressent de 4,8% au quatrième trimestre, compensant les difficultés européennes. De quoi permettre au groupe de dépasser les attentes de Portzamparc, avec un chiffre d'affaires de 245,4 millions d'euros, contre 235,6 millions anticipés.

Ce résultat ne marque pourtant pas la fin des difficultés. Les revenus trimestriels restent en baisse de 4,7%. Sur l'ensemble de l'exercice, ils reculent de 13%, à 855,7 millions d'euros.

Ailleurs dans le groupe, les signes de faiblesse s'accumulent. La pulvérisation industrielle voit ses ventes chuter de 14,4%, entre projets reportés et clients automobiles toujours à la peine. L'arrachage de betteraves souffre, lui, de la réduction des surfaces cultivées, de la baisse des cours du sucre et des sécheresses estivales.

Des économies à prévoir pour retrouver de l'air selon Portzamparc

Le sujet dépasse donc la performance d'un trimestre. Pour Portzamparc, Exel Industries doit composer avec "une activité durablement plus faible". Le bureau d'études estime ainsi que "des mesures de réductions de coûts drastiques pourraient être prises à court terme".

La publication lui permet néanmoins de revoir ses prévisions : il attend désormais un résultat opérationnel courant positif de 1,1 million d'euros pour 2026, contre une perte de 2,3 millions auparavant.

Si l'amélioration est bienvenue, le bénéfice attendu reste mince. Portzamparc maintient son conseil "Conserver" et son objectif de cours de 20 euros, contre 17 euros au 27 octobre 2026. Pour Exel Industries, le défi reste entier : transformer cette résistance commerciale en rentabilité durable.

Aux alentours de 10h, le titre perd 0,29% à la Bourse de Paris.

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