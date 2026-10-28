 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exel Industries : un répit commercial grâce au marché australien, des choix difficiles en vue selon Portzamparc
information fournie par AOF 28/10/2026 à 10:25

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Grâce au marché australien, Exel Industries (-0,29%) termine le quatrième trimestre mieux qu'attendu. Mais derrière cette bonne surprise, le recul des ventes fragilise la rentabilité et pourrait imposer de nouvelles économies, selon Portzamparc.

L'Australie offre une bouffée d'air à Exel Industries. Portées par ce marché, les ventes de la pulvérisation agricole progressent de 4,8% au quatrième trimestre, compensant les difficultés européennes. De quoi permettre au groupe de dépasser les attentes de Portzamparc, avec un chiffre d'affaires de 245,4 millions d'euros, contre 235,6 millions anticipés.

Ce résultat ne marque pourtant pas la fin des difficultés. Les revenus trimestriels restent en baisse de 4,7%. Sur l'ensemble de l'exercice, ils reculent de 13%, à 855,7 millions d'euros.

Ailleurs dans le groupe, les signes de faiblesse s'accumulent. La pulvérisation industrielle voit ses ventes chuter de 14,4%, entre projets reportés et clients automobiles toujours à la peine. L'arrachage de betteraves souffre, lui, de la réduction des surfaces cultivées, de la baisse des cours du sucre et des sécheresses estivales.

Des économies à prévoir pour retrouver de l'air selon Portzamparc

Le sujet dépasse donc la performance d'un trimestre. Pour Portzamparc, Exel Industries doit composer avec "une activité durablement plus faible". Le bureau d'études estime ainsi que "des mesures de réductions de coûts drastiques pourraient être prises à court terme".

La publication lui permet néanmoins de revoir ses prévisions : il attend désormais un résultat opérationnel courant positif de 1,1 million d'euros pour 2026, contre une perte de 2,3 millions auparavant.

Si l'amélioration est bienvenue, le bénéfice attendu reste mince. Portzamparc maintient son conseil "Conserver" et son objectif de cours de 20 euros, contre 17 euros au 27 octobre 2026. Pour Exel Industries, le défi reste entier : transformer cette résistance commerciale en rentabilité durable.

Aux alentours de 10h, le titre perd 0,29% à la Bourse de Paris.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

EXEL INDUSTRIES A
17,1500 EUR Euronext Paris +0,88%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 10:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    Pourquoi les banques centrales temporisent-elles ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:10 

    Malgré le retour des tensions inflationnistes, la remontée des prix de l’énergie et les inquiétudes sur la dette publique, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne devraient maintenir leurs taux inchangés. Les banques centrales semblent davantage ... Lire la suite

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 31 morts dans une collision ferroviaire
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:08 

    Au moins 31 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées, dont certaines gravement, dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires ... Lire la suite

  • Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    Agnès Verdier-Molinié : "Il faut arrêter de proposer des taxes supplémentaires"
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:05 

    Alors que la charge de la dette continue d’augmenter et que les finances publiques se dégradent, la question de nouvelles hausses d’impôts revient régulièrement dans le débat public. Agnès Verdier-Molinié estime que les Français ont atteint la limite de leur consentement ... Lire la suite

  • Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    Les retraités sont-ils trop favorisés ?
    information fournie par Ecorama 28.10.2026 14:00 

    Alors que le gouvernement réfléchissait à de nouvelles mesures concernant les retraités dans le cadre du budget 2027, le débat sur leur niveau de vie et leur contribution à l’effort collectif s’intensifie. Entre idées reçues, vieillissement démographique et financement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 908,36 +0,27%
GENFIT
11,1 +4,91%
STELLANTIS
4,0895 +10,15%
Pétrole Brent
115,32 +0,98%
WORLDLINE
11,15 +8,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank