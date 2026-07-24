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EXEL Industries : Le repli gagne les divisions résilientes
information fournie par EuroLand Corporate 24/07/2026 à 11:19
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Publication du CA T3 2025/26


EXEL Industries a publié un chiffre d'affaires T3 de 229,2 M€, en recul de -18,7% en publié et de -18,0% à tcpc. Cette performance, qui ressort inférieure à nos attentes, a été pénalisée par la baisse persistante des volumes dans les agroéquipements. Sur 9 mois, le CA ressort à 610,1 M€, en repli de -15,9% publié (-14,5% à tcpc) après un S1 déjà en repli de -14,1% publié. Le recul reste concentré sur la France et l'Europe, tandis que la zone Amériques résiste et que l'Australie renoue avec la croissance.



Pulvérisation agricole (-17,1% publié, -16,4% tcpc). La première division du groupe (41,6% du CA au T3) est restée sous pression. Les agriculteurs européens et nord-américains continuent de différer leurs investissements (baisse des prix agricoles, hausse des intrants, resserrement du financement). Point notable toutefois, le rythme de repli s'améliore séquentiellement (-17,1% au T3 vs -20,8% au S1) et l'Australie et l'Amérique du Nord repassent en croissance sur le trimestre. Le management évoque une amélioration commerciale sur les pulvérisateurs traînés et automoteurs depuis la fin du trimestre. Sur 9 mois, la division ressort à 249,8 M€, soit une baisse de -19,4% y/y.



Perspectives et estimations


Le message du management reste défensif : marché mondial des équipements agricoles toujours dégradé, aucune reprise significative attendue avant le S2 de l'exercice 2026/27, gestion prudente et focalisation sur l'exécution des plans d'action. Le DG confirme quelques signaux d'amélioration en fin de trimestre, sans y voir un retournement de cycle.


Concernant nos estimations, compte tenu du repli sur 9 mois (-15,9% publié) plus marqué qu'anticipé et de l'absence de reprise avant le S2 2026/27, nous révisons à la baisse notre estimation de CA sur l'exercice. Nous attendons désormais un CA 2025/26 à 845,1 M€ (vs 903,9 M€ précédemment), soit une contraction de -14,0% y/y. Notre estimation intègre un T4 implicite de 235,0 M€ (-8,8% vs T4 2024/25).



Recommandation


Suite à ce communiqué et à la révision de nos estimations, nous maintenons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 30€ (vs 35€ précédemment).

Valeurs associées

EXEL INDUSTRIES A
19,100 EUR Euronext Paris -0,78%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 24/07/2026 à 11:19:02.

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