Exclusivité / NatWest aurait financé un organisme de crédit à la consommation en faillite à hauteur de 250 millions de livres

par Naomi Rovnick et Lawrence White

La banque britannique NatWest NWG.L a contribué au financement de la société de crédit à la consommation londonienne Amplifi Capital à hauteur de 250 millions de livres sterling (333 millions de dollars) au cours des années précédant sa faillite le mois dernier, comme le montrent les documents déposés par l'entreprise, alors que les autorités de régulation mettent en garde les banques contre ce type de prêts.

Amplifi, dont le total des actifs s'élevait à 119 millions de livres sterling selon ses derniers comptes déposés pour l'exercice clos en mars 2024, était spécialisée dans les prêts personnels non garantis. Elle a été mise en redressement judiciaire en juin après avoir peiné à s'adapter aux nouvelles règles en matière de crédit à la consommation.

NatWest a accordé des prêts à une société qui finançait Amplifi, Castor Financing, entre 2023 et 2025, comme le montre une analyse des documents réglementaires réalisée par Reuters. Les liens entre la plus grande banque aux entreprises du Royaume-Uni et Amplifi, qui n'avaient pas été signalés auparavant, mettent en évidence la manière dont les banques ont prêté des sommes importantes à des institutions financières non bancaires (NBFI). La Banque d'Angleterre fait partie des régulateurs mondiaux qui examinent si les défaillances des NBFI constituent un risque pour l'ensemble du système financier. Plus tôt cette année, le courtier hypothécaire britannique Market Financial Solutions a également fait faillite, avec une dette de 1,8 milliard de livres sterling, exposant des banques telles que Barclays BARC.L et HSBC HSBA.L à des pertes.

“Nous commençons à voir dans quelle mesure les banques sont impliquées dans les NBFI qui ont fait faillite, mais nous n'aurions jamais pu le savoir la veille, ce qui est inquiétant”, a déclaré Jackie Ineke, directrice des investissements du fonds suisse Spring Investments.

Reuters n'a pas pu déterminer si NatWest, dont le portefeuille de prêts aux entreprises s'élève à 160 milliards de livres sterling, avait des créances sur Amplifi ou des sociétés liées. Son financement de Castor représente la principale source de financement d'Amplifi que Reuters a pu identifier.

NatWest et Interpath, les administrateurs judiciaires d'Amplifi, ont tous deux refusé de commenter. L'ancien directeur général et président d'Amplifi n'a pas répondu aux messages envoyés via les réseaux sociaux.

La Banque d'Angleterre a refusé de commenter, invoquant sa politique de ne pas s'exprimer sur des entreprises individuelles, tout comme l'Autorité britannique de conduite financière (FCA), qui supervise les NBFI.

“ENTREPÔT DE TITRISATION”

Amplifi, qui a débuté en 2013 en tant que petit prêteur auprès de coopératives de crédit, s'est diversifiée dans le crédit à la consommation en 2022 grâce au lancement de sa marque Reevo, qui proposait des prêts personnels non garantis à des taux d'intérêt compris entre 23 % et 50 %.

Afin de financer sa croissance, Amplifi a cédé en 2023 une partie de ses prêts à Castor, qui a à son tour vendu des titres de créance à NatWest, comme le montrent les documents déposés auprès de Companies House.

Castor se décrit comme une “entité ad hoc créée dans le but d'acquérir un portefeuille de prêts”. Ces prêts, précise-t-elle dans ses documents, ont été émis et gérés par Amplifi.

En septembre 2023, Amplifi a annoncé avoir conclu un “entrepôt de titrisation” de 100 millions de livres sterling avec NatWest afin d'étendre ses activités de crédit, comme le montre un rapport figurant sur une version archivée de son site web.

Cela a exposé NatWest, qui était partiellement détenue par le contribuable britannique jusqu'en mai 2025, à des prêts à la consommation à haut risque, que la réglementation encourage les banques à éviter directement.

Castor a augmenté ses lignes de crédit en mars 2025, comme le montrent les documents déposés par la société désignant NatWest comme détenteur de titres de créance de “classe A2”. Comme c'est souvent le cas pour ce type de dette, ces titres étaient cotés en Bourse. Les documents déposés à la Bourse de Vienne en mars 2025 indiquent que la ligne de crédit de classe A a été portée à 250 millions de livres sterling.

Le gestionnaire d'actifs britannique M&G MNG.L a également été désigné en mars 2025 comme détenteur de titres de créance “de classe B” de Castor pour un montant maximal de 56 millions de livres sterling.

“Les fonds gérés par M&G ont d'abord accordé un financement à Amplifi en 2023, puis ont soutenu l'entreprise pendant ses difficultés financières”, a déclaré un porte-parole de M&G, ajoutant que la société avait reporté les paiements d'intérêts pendant qu'Amplifi cherchait des moyens de rester viable.

APPRÉCIÉ PAR LES BANQUES

Ce type de financement utilisé par Amplifi est devenu plus populaire auprès des banques, car celles-ci doivent provisionner moins de fonds propres pour couvrir d'éventuelles pertes que pour des prêts classiques.

Les banques sont soumises à une exigence de fonds propres de 20 %, contre 100 % si elles accordent des prêts directement, a expliqué Michael Roberts, directeur général des services bancaires aux entreprises et aux institutions chez HSBC, devant les législateurs britanniques en novembre.

Les banques peuvent tripler leur rendement sur fonds propres en finançant les NBFI par le biais de la titrisation, plutôt qu'en accordant directement des prêts aux clients de ces NBFI, selon une analyse de Barclays. Ces emprunteurs ne représentent qu'une petite part des bilans bancaires globaux et la Banque centrale européenne a déclaré en mai que la zone euro n'était pas confrontée à un risque systémique lié aux turbulences du crédit privé, bien que certains segments des marchés financiers y soient exposés.

Néanmoins, l'exposition des banques européennes aux sociétés de financement non bancaires s'est accrue, passant d'environ 6 % il y a dix ans à 11 % de leurs actifs totaux d'ici fin 2025, selon une analyse de la BCE.

“Cela suscite des craintes: quelle sera la prochaine, y en aura-t-il une plus importante, comment le saurons-nous?”, a déclaré Ineke, de Spring Investments, en parlant de manière générale des défaillances des NBFI observées jusqu'à présent.

UNE PÉRIODE DIFFICILE

Le financement supplémentaire accordé par NatWest et M&G à Castor est intervenu à un moment difficile pour Amplifi, qui est passée d'un bénéfice de 5,5 millions de livres sterling l'année précédente à une perte financière de 100 000 livres sterling au cours de l'exercice clos en mars 2024, comme le montrent ses derniers comptes publiés.

Selon les comptes de 2024, la nouvelle réglementation britannique entrée en vigueur en juillet 2023 a contraint Amplifi à revoir ses pratiques; l'entreprise était devenue trop dépendante de son activité liée aux coopératives de crédit, dont les performances s'étaient détériorées, comme l'indique l'avis des commissaires aux comptes figurant dans les états financiers de la société.

Une analyse par Reuters de ses comptes déposés entre 2015 et 2025 montre qu'Amplifi disposait de plusieurs sources de financement, notamment une ligne de crédit de 50 millions de livres sterling contractée en 2024 auprès d'une banque dont le nom n'est pas divulgué.

(1 dollar = 0,7506 livre sterling)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))