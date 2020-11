Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Washington avance sur la vente de drones de pointe aux Emirats Reuters • 06/11/2020 à 03:38









WASHINGTON, 6 novembre (Reuters) - Le département d'Etat américain a notifié de manière informelle le Congrès américain de son projet de vendre dix-huit drones armés sophistiqués aux Emirats arabes unis, pour un contrat à hauteur de 2,9 milliards de dollars, a appris Reuters de personnes informées de la notification. Cette démarche intervient une semaine après que Washington a avancé sur une potentielle vente d'avions de chasse F-35 aux Emirats. L'accord marquerait la première exportation américaine de drones armés depuis que l'administration Trump a revu au cours de l'été un pacte avec 34 nations afin de permettre aux entreprises américaines du secteur de la défense de vendre davantage de drones aux alliés des Etats-Unis. La notification informelle est un préalable à la transmission d'une notification formelle au Congrès, qui dispose alors d'une période de 30 jours pour s'opposer à la vente. (Mike Stone et Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +3.76% LOCKHEED MARTIN NYSE -1.93%