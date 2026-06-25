EXCLUSIF-Selon certaines sources, les États-Unis s'apprêtent à conclure la vente de moteurs d'avion à la Turquie avant le sommet de l'OTAN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Trump au paragraphe 4, de Meeks aux paragraphes 13 et 14, et de Vance aux paragraphes 18 et 19)

* La vente devrait être approuvée dans les prochains jours, selon certaines sources

* General Electric fabrique les moteurs de l'avion de combat turc Kaan

* Une source a indiqué que le montant de l'opération s'élèvera à plus de 700 millions de dollars

par Humeyra Pamuk et Phil Stewart

L'administration du président Donald Trump prévoit de donner son feu vert à la vente à la Turquie de dizaines de moteurs à réaction, pour une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, malgré les objectionsde certains membres du Congrès américain, ont déclaré mercredi quatre sources proches du dossier. Il s'agit d'un geste important envers Ankara à l'approche du sommet de l'OTAN qui s'y tiendra le mois prochain. Ces moteurs, produits par General Electric GE.N , équiperont le premier avion de combat de fabrication nationale turc, le KAAN, un projet d’envergure lancé en 2016 dans le cadre des efforts déployés par Ankara, membre de l’OTAN, pour renforcer son autonomie en matière de défense. L’une des sources a indiqué que le contrat s’élèvera à plus de 700 millions de dollars. La Turquieet les États-Unis ont généralement entretenu des relations cordiales sous la présidence de Trump, qui fait régulièrement l’éloge du président turc Tayyip Erdogan. Cependant, leurs relations ont été mises à rude épreuve par un désaccord de longue date concernant la décision de Washington d’exclure la Turquie du programme d’avions de combat furtifs F-35 et d’imposer des sanctions après qu’Ankara eut acquis des systèmes de défense aérienne S-400 de fabrication russe, que les États-Unis considèrent comme une menace pour leur sécurité. Interrogé mercredi sur les moteurs d’avion, le programme F-35 et ses projets pour le sommet d’Ankara, Trump a déclaré: "Je vais probablement faire quelque chose qui les rendra très heureux." Sila vente de moteurs devrait être bien accueillie à Ankara, les analystes estiment qu’elle est bien loin de l’objectif plus large de la Turquie, qui est de réintégrer le programme F-35. "L’acquisition de ces réacteurs est certes importante pour la Turquie, mais c’est aussi la solution la plus facile pour une administration américaine qui a fait des promesses bien plus ambitieuses à Ankara, notamment le retour de la Turquie dans le programme F-35", a déclaré Gonul Tol, directrice du programme turc du Middle East Institute, basé à Washington.

"C’est là que réside le véritable test pour savoir si Washington et Ankara peuvent ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales", a ajouté Mme Tol. La législation américaine n’autorise pas la Turquie à exploiter ou à posséder le système S-400 si elle souhaite réintégrer le programme F-35. Toutefois, l’ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barrack, a déclaré en décembre que les relations chaleureuses entre Trump et Erdogan ont permis aux deux parties d’avoir"the most fruitful conversations we have had on this topic in nearly a decade." Le ministère turc des Affaires étrangères n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire.

La Turquie accueillera les dirigeants de l’OTAN dans un contexte de tensions au sein de l’alliance concernant le partage des charges, les dépenses de défense et les critiques américaines quant au rôle des alliés dans les efforts visant à maintenir le détroit d’Ormuz ouvert pendant la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

OBJECTIONS

L’acquisition par la Turquie, en 2019, de systèmes de défense aérienne russes a entravé le soutien du Congrès à cet allié des États-Unis, bien que les législateurs aient finalement approuvé la vente d’avions de chasse F-16 en 2024. Ce sentiment persiste en partie. Le représentant Gregory Meeks, de New York, principal démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, avait soulevé des objections lors d’un processus d’examen informel etn’a pas donné son feu vert à ce dossier, ont indiqué deux de ces sources, dont un responsable américain. Dans une déclaration publiée mercredi, M. Meeks a critiqué ce qu’il a qualifié d’incapacité de l’administration à faire un effort "de bonne foi" pour l’informer des implications de cette vente sur les relations bilatérales ainsi que de la possession par la Turquie des S-400.

"Ces équipements ne seront pas livrés avant des années, et l’administration a ignoré à plusieurs reprises les demandes persistantes d’informations et de clarifications sur des aspects clés de la politique américaine", a déclaré M. Meeks.

Malgré son objection, la décision de donner son feu vert à la vente devrait être finalisée dans les prochains jours, suivie d’une notification officielle du Département d’État au Congrès, ont indiqué ces sources. Le processus d’examen par le Congrès est conçu pour permettre aux législateurs de se prononcer sur les ventes importantes, mais les objections ne sont pas contraignantes si l’administration américaine souhaite aller de l’avant avec la vente.

L’administration Trump a contourné, ou menacé de contourner, les blocages du Congrès concernant plusieurs ventes d’armes.

"Par principe, nous ne faisons aucun commentaire sur les transferts d’armes en cours. La correspondance officielle avec le Congrès s’effectue par les voies officielles", a déclaré un responsable du Département d’État. S’exprimant aux côtés de Trump, Vance a indiqué qu’un examen était en cours afin de vérifier si la Turquie s’était conformée à la législation américaine pour pouvoir recevoir les avions de combat F-35.

"Pete et toute l’équipe examinent cette question en ce moment même, car nous devons certifier que certains éléments se sont bien produits… afin de respecter la législation américaine", a-t-il déclaré, faisant référence au secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Frustrée par les relations en dents de scie qu’elle a entretenues par le passé avec l’Occident et par certains embargos sur les armes, la Turquie a développé son propre avion de combat furtif, le Kaan. Les responsables reconnaissent toutefois qu’il faudra des années avant qu’il ne remplace les F-16 de fabrication américaine qui constituent l’épine dorsale de son armée de l’air.

La décision américaine d’aller de l’avant avec cette vente intervient près d’un an après que le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s’est publiquement plaint de ce qu’il a qualifié de blocage dans le processus.