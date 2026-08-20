EXCLUSIF-Selon certaines sources, Fidelity International envisagerait de se retirer de sa filiale chinoise de fonds, détenue à 100 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* FIL, basé au Royaume-Uni, est le dernier en date des fonds étrangers à revoir sa stratégie locale

* Selon un document, sa filiale de Shanghai a peiné à se développer et reste bien en deçà de l’objectif fixé

* Le retrait total est soumis à une délibération finale et à l’accord des autorités de régulation

(Ajout de détails issus du paragraphe 6, d’un commentaire de l’autorité de régulation chinoise et d’informations contextuelles sur le retrait d’autres gestionnaires d’actifs) par Selena Li

Fidelity International (FIL) prévoit de se retirer de sa filiale chinoise de fonds détenue à 100 %, ont déclaré deux personnes proches du dossier, ce qui marque l'un des plus importants replis d'un gestionnaire d'actifs mondial hors de la deuxième économie mondiale.

FIL, dont le siège est à Londres et qui gère 1.180 milliards de dollars d’actifs clients à l’échelle mondiale, envisage un retrait total de sa filiale de fonds onshore trois ans après son lancement, selon ces deux sources qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat, ce plan de sortie n’ayant pas été rendu public.

La combinaison d’une concurrence locale féroce, d’un roulement fréquent des dirigeants et de difficultés chroniques à se développer a finalement convaincu les dirigeants internationaux de FIL que l’aventure dans le secteur de la distribution de produits financiers aux particuliers en Chine était intenable, ont déclaré ces sources.

Ce retrait prévu met en évidence les difficultés croissantes rencontrées par les sociétés financières étrangères en Chine, où la compression des marges entrave leur expansion depuis que Pékin a autorisé la création de filiales entièrement détenues par des capitaux étrangers en 2020, ce qui a incité six gestionnaires d’actifs mondiaux, dont Fidelity et BlackRock

BLK.N , à s’implanter sur le marché onshore.

“La Chine reste un marché important pour Fidelity International et nous continuons de penser qu’elle offre des opportunités attractives à long terme tant pour notre activité que pour les investisseurs. Il n’y a aucun changement à signaler concernant notre stratégie ou notre présence sur le marché”, a déclaré FIL à Reuters dans un communiqué.

La société Fidelity Investments, basée à Boston, avait initialement créé FIL pour en faire sa filiale internationale, avant de la transformer en entreprise indépendante en 1980. FIL et Fidelity Investments sont toutes deux présidées par la femme d’affaires américaine Abigail Johnson.

On ignore encore comment FIL prévoit de restructurer ou de liquider ses 14 fonds destinés au grand public en Chine, qui détiennent 4,5 milliards de yuans (670 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) d'actifs. Ce chiffre est bien inférieur à l’objectif fixé pour 2029, selon un document interne de 2024 examiné par Reuters. La société estimait alors que la filiale chinoise avait besoin d’au moins 14 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) d’actifs pour être rentable.

Les actifs sous gestion de FIL ont atteint un pic un an après le lancement de la filiale, à 6 milliards de yuans, avant de chuter de 25 % par rapport à ce niveau à la fin du mois de juin, comme le montrent les derniers rapports sur ses produits chinois.

La filiale basée à Shanghai emploie près de 100 personnes, selon l’une des sources.

La Commission chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré à Reuters qu’elle n’avait reçu aucune demande officielle de retrait de la part de FIL.

Ces dernières années, Pékin s’est engagé à ouvrir davantage ses marchés financiers aux acteurs étrangers en mettant en place des mesures visant à assouplir les restrictions en matière de participation dans les fonds, les banques et les compagnies d’assurance, à simplifier l’octroi des agréments et à élargir les champs d'investissement.

D’AUTRES GESTIONNAIRES D’ACTIFS SE RETIRENT

Tout projet de FIL visant à se retirer de sa filiale de fonds chinoise serait susceptible d’être modifié et nécessiterait l’accord des autorités de régulation. Ce retrait prévu constituerait toutefois l’un des plus importants désengagements d’un gestionnaire d’actifs étranger du marché chinois des fonds publics, évalué à 5.900 milliards de dollars, au cours de la dernière décennie.

À ce jour, FIL a investi 218 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) dans cette filiale, soit le montant le plus élevé parmi toutes les sociétés de gestion de fonds étrangères détenues à 100 %, dépassant les 215 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) de BlackRock, selon les registres d’enregistrement des entreprises.

Le mois dernier encore, son concurrent britannique Schroders

SDR.L est devenu le premier gestionnaire étranger à se retirer de sa filiale de fonds onshore détenue à 100 % — qui gérait 250 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) d’actifs locaux — en cédant ses produits à Neuberger Berman, en raison de difficultés à se développer, selon les annonces des deux sociétés.

La décision de Schroders fait suite à des retraits antérieurs d’autres acteurs du secteur, notamment Legal & General LGEN.L , qui a suspendu ses projets d’expansion en Chine, et Vanguard, qui a fermé sa coentreprise locale de vente de fonds et abandonné ses projets d’entrée sur le secteur des fonds communs de placement.

Un éventuel retrait de FIL du marché chinois des fonds communs de placement onshore viendrait couronner un désengagement plus large et progressif de la Chine, une économie qui a perdu de son élan au début du second semestre de cette année en raison d’un affaiblissement de la production industrielle et de la consommation.

FIL a supprimé environ 500 postes dans son centre technologique et opérationnel de Dalian fin 2024 en raison de problèmes liés aux données , après avoir déjà supprimé 16 % de son personnel local chargé de la gestion de fonds plus tôt dans l’année, dans un contexte de croissance atone et de pressions sur les coûts.

L'activité de gestion de fonds en Chine a connu une rotation rapide de ses dirigeants depuis sa création il y a cinq ans, avec quatre présidents du conseil d'administration et trois directeurs généraux qui se sont succédé.

(1 dollar = 6,7372 yuans)