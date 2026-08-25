EXCLUSIF-Les fondateurs d'une entreprise d'IA qui ont quitté Prometheus, soutenue par Bezos, pour modéliser l'univers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La professeure Anandkumar, de Caltech, s'était vu proposer de diriger le projet Prometheus, soutenu par Bezos

* Sa société, Accelerated Understanding, a développé une IA capable de générer 5 000 milliards de données en une seule requête

* Accelerated Understanding affirme qu'une IA axée sur la physique pourrait aider les entreprises spécialisées dans la conception de puces et le secteur de l'énergie

par Jeffrey Dastin

Un duo de chercheurs, qui avait autrefois été sollicité pour diriger le « Project Prometheus » soutenu par Jeff Bezos , a dévoilé mardi ce qu’il avait mis au point de son propre chef: un modèle d’IA capable de traiter et de produire des informations d’une telle ampleur qu’un seul ordinateur ne pourrait pas y faire face.

Leur entreprise, Accelerated Understanding Inc, affirme avoir développé un modèle d’IA d’un genre nouveau qui, lors des tests, a traité 5 000 milliards de données en une seule requête. Cela représente environ 5 millions de fois le volume que les modèles phares d’Anthropic et de Google GOOGL.O sont généralement capables de traiter — ce qui revient à lire « Guerre et Paix » de Tolstoï non pas une fois, mais 5 millions de fois d’une seule traite.

La différence réside dans le fait que ce nouveau système n’est pas conçu pour comprendre le langage. Il est conçu pour la physique, ont déclaré les cofondateurs Anima Anandkumar et Benedikt Jenik, lors d’une interview exclusive accordée avant le lancement officiel de l’entreprise mardi.

Alors que des systèmes comme ChatGPT ont été créés à partir des données textuelles mondiales, ce qui leur permet de prédire le mot suivant dans une phrase lorsqu’ils dialoguent avec des utilisateurs, cette IA alternative a appris à prédire des phénomènes physiques dans l’espace et le temps. Elle s’est affranchie de l’architecture Transformer inventée par Google — le « T » de ChatGPT — et traite à la place des données physiques en s’appuyant sur une technologie dont Anandkumar a été l'une des pionnières il y a plusieurs années, appelée « opérateurs neuronaux ». « La vision de l’intelligence centrée sur le langage place l’humain au centre. Placer la physique au centre, c’est une vision centrée sur la nature », a déclaré Anandkumar, professeure d’informatique et de sciences mathématiques au Caltech.

Diverses entreprises, notamment des start-ups sous la houlette des leaders de l’IA Yann LeCun et Fei-Fei Li, s’attachent à développer ce que l’on appelle des « modèles du monde », capables de mieux appréhender la réalité spatiale que les IA entraînées sur du texte. Accelerated Understanding parie qu’une forme plus polyvalente d’opérateur neuronal, capable de prédire des phénomènes que même l’œil ne peut percevoir, constitue la meilleure voie — et peut stimuler l’activité.

La conception de puces en est un exemple. Alors que diverses entreprises utilisent une IA qui programme des ordinateurs et raisonne à partir de textes pour des applications dans le domaine des semi-conducteurs, Accelerated Understanding estime qu’une compréhension plus intrinsèque de la physique est essentielle pour optimiser les matériaux et les températures afin d’améliorer les performances d’une puce, tout en réduisant les essais et erreurs en laboratoire.

L’entreprise estime également que cette même IA peut être mise au service de la robotique, prédire les phénomènes météorologiques extrêmes ou analyser des données géologiques pour le compte d’entreprises du secteur de l’énergie. Au lieu de modèles mathématiques fragiles et sur mesure pour chaque cas, une seule IA peut traiter n’importe quelle requête physique pour le monde des affaires, a déclaré Anandkumar.

Les cofondateurs ont précisé que l’entreprise se concentrait dans un premier temps sur les contrats avec les entreprises plutôt que sur une offre grand public.

UNE OFFRE SOUTENUE PAR BEZOS Une idée similaire a suscité l’intérêt de certains acteurs du monde des affaires, notamment celui de Bezos, le fondateur milliardaire d’Amazon AMZN.O . Au cours d’un dîner organisé fin 2024 dans un restaurant haut de gamme de la région de Los Angeles, un investisseur et entrepreneur en biotechnologies nommé Vik Bajaj — qui allait par la suite cofonder Prometheus avec Bezos — a discuté d’une collaboration avec Anandkumar et Jenik, selon les comptes rendus de réunion consultés par Reuters. Anandkumar avait auparavant travaillé comme scientifique chez Amazon, où elle avait participé à des sommets restreints sur l’IA organisés par Bezos, et elle avait occupé le poste de directrice chez Nvidia NVDA.O pendant cinq ans. Jenik, son mari, est ingénieur en infrastructures d’IA. Le couple avait déjà lancé sa propre entreprise.

Vik Bajaj leur a ensuite présenté une lettre d’offre intitulée « Projet Prometheus ». Dans une copie consultée par Reuters, la proposition indiquait qu’Anandkumar pourrait être le visage public de l’entreprise, membre du conseil d’administration et responsable de sa vision scientifique. Elle et Jenik, qui devait occuper le poste d’observateur au conseil d’administration, pouvaient obtenir une participation de 35 % dans l’entreprise, ainsi qu’un salaire annuel combiné d’un million de dollars, qui doublerait pour atteindre deux millions de dollars après trois mois de travail.

La lettre d’offre faisait état d’un capital de plus de 2 milliards de dollars destiné à ce que la lettre appelait des « tours de financement engagés » jusqu’à la série B, provenant d’investisseurs dont Bezos. Prometheus n’a pas souhaité faire de commentaires. Anandkumar et Jenik ont finalement continué à développer leur projet seuls, tandis que Bezos et Bajaj ont levé 12 milliards de dollars en série B pour Prometheus en juin 2026. Prometheus vise à développer une IA capable d’automatiser la fabrication de systèmes physiques complexes.

LES DÉBUTS CHEZ NVIDIA

Bien qu’Anandkumar ait refusé d’évoquer le financement, elle a déjà conclu des partenariats avec des fournisseurs informatiques qui ont fourni des clusters matériels pour développer et faire fonctionner l’IA d’Accelerated Understanding, a-t-elle déclaré. Elle n’a pas souhaité nommer ces partenaires. Nvidia n’a pas répondu à une question de Reuters lui demandant si l’entreprise soutenait ce projet. C’est le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a encouragé Anandkumar à développer cette idée dès le départ, a-t-elle précisé. Embauchée par le concepteur de puces en 2018, Anandkumar a dirigé une équipe de scientifiques qui a exploré les possibilités d’utilisation des processeurs graphiques (ou GPU) de Nvidia pour l’IA de pointe. L’un des premiers projets a montré comment l’IA pouvait accélérer les prévisions météorologiques avec autant de précision que les calculs complexes utilisés par les prévisionnistes. Les résultats ont impressionné Jensen Huang, qui a présenté les travaux d’Anandkumar sur les opérateurs neuronaux lors de la conférence annuelle GTC de Nvidia en 2021.

« Il était tout simplement ravi », a déclaré Anandkumar. Lorsqu’elle a évoqué la façon dont l’IA pourrait « prendre le dessus » sur les théoriciens de la physique, Jensen Huang a répondu: « Je veux qu’elle prenne complètement le dessus sur eux. »