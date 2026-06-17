EXCLUSIF-Les États-Unis renoncent à inscrire la société chinoise DeepSeek sur leur liste noire ; plus d'une centaine d'entreprises seraient considérées comme des risques pour la sécurité, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 16 juin pour ajouter les commentaires du ministère chinois des Affaires étrangères aux paragraphes 9 et 10)

* L'Entity List du ministère du Commerce restreint les exportations de biens et de technologies américains

* Cette liste n’a pas été mise à jour depuis octobre, ce qui représente la plus longue période inchangée depuis plus d’une décennie

* Selon certaines sources, un comité gouvernemental aurait approuvé des ajouts à la liste qui n’ont pas encore été rendus publics

* L'absence d'ajouts à la liste risque de faire tomber davantage de biens et de technologies américains entre les mains d'adversaires

* Des entreprises signalées mais non inscrites sur la liste auraient fourni des drones russes retrouvés en Pologne, selon une source

par Karen Freifeld

Les États-Unis ont reporté l’ajout à une liste noire commerciale de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA DeepSeek, du fabricant de puces mémoire CXMT et de plus d’une centaine d’autres entreprises signalées comme présentant des risques pour la sécurité nationale, selon deux personnes proches du dossier, alors que l’administration Trump tente d’éviter une escalade des tensions avec Pékin.

DeepSeek, CXMT et d’autres entreprises ont été approuvées l’année dernière par un comité interinstitutionnel en vue de leur ajout à l'Entity List du département du Commerce, ce qui est révélé pour la première fois. Reuters révèle également en exclusivité le nombre important d’entreprises en attente d’inscription sur cette liste. DeepSeek, dont le modèle d’IA à faible coût a bouleversé le monde de la technologie en janvier 2025, a soutenu les opérations militaires et de renseignement de la Chine, a déclaré l’année dernière à Reuters un haut responsable du Département d’État américain, ajoutant que la start-up avait tenté d’utiliser des sociétés écrans d’Asie du Sud-Est pour accéder illégalement à des puces américaines de pointe. Cette année, Anthropic a déclaré avoir identifié une campagne menée par DeepSeek et deux autres laboratoires chinois d’IA visant à extraire illicitement des capacités de sa plateforme d’IA Claude afin d’améliorer leurs propres modèles, et OpenAI a averti les législateurs que DeepSeek ciblait également ses modèles.

ChangXin Memory Technologies, premier fabricant chinois de puces mémoire, a été désigné comme entreprise militaire chinoise par le ministère de la Défense sous l’administration Biden. Le ministère du Commerce avait envisagé de l’inscrire sur son Entity List il y a plus d’un an, ont rapporté Reuters et d’autres médias.

Les entreprises américaines ne peuvent pas expédier de marchandises, de logiciels ou de technologies à des entreprises figurant sur cette liste sans licence, qui a toutes les chances de leur être refusée.

DeepSeek et CXMT n’ont pas pu être joints pour commenter cette information en dehors des heures de bureau habituelles. Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du ministère du Commerce, qui supervise cette liste, n’a pas répondu directement aux questions visant à savoir pourquoi aucune mise à jour de l'Entity List n’avait été publiée depuis l’année dernière, ni n’a fait de commentaire concernant DeepSeek et CXMT.

Le Bureau utilise “de nombreux outils politiques et coercitifs, y compris l'Entity List ... au quotidien pour s’assurer que nous luttons contre les acteurs malveillants”, a déclaré le BIS dans un communiqué. Interrogé à ce sujet, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis devaient cesser de “politiser, instrumentaliser et utiliser comme arme” les questions économiques, commerciales et technologiques. “La Chine s’est toujours opposée à l’interprétation extensive que font les États-Unis du concept de sécurité nationale et à leur utilisation abusive des mesures de contrôle des exportations, telles que l'Entity List, pour contenir et réprimer les entreprises chinoises,” a déclaré le porte-parole Lin Jian lors d’un point presse régulier mercredi.

UNE RIVALITÉ TENDUE

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une rivalité tendue autour de la technologie, du commerce et de la sécurité nationale, Washington recourant aux droits de douane et aux contrôles à l’exportation pour tenir Pékin à distance, tandis que la Chine maintient son emprise sur les terres rares dont ont besoin les entreprises des secteurs de la défense, de l’automobile et de la fabrication de puces électroniques.

Les États-Unis n’ont ajouté aucun nouveau nom à leur Entity List depuis octobre, ce qui représente la plus longue période sans ajout depuis plus d’une décennie, a indiqué Philip Luck, qui étudie les chaînes d’approvisionnement mondiales au Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

“L'Entity List, c’est comme un jeu de “whack-a-mole”: il faut sans cesse frapper les taupes”, a déclaré Philip Luck, en référence à un jeu d’arcade.

L’absence d'inscriptions permet probablement à la technologie américaine d’atteindre des adversaires qui pourraient l’utiliser contre les États-Unis, a-t-il ajouté.

“Le fait que les États-Unis n’aient inscrit aucune entreprise sur l'Entity List depuis octobre démontre que la politique commerciale prend le pas sur l’utilisation d’un outil essentiel à la sécurité nationale”, a déclaré Kevin Kurland, ancien responsable du ministère du Commerce.

Plusieurs entreprises chinoises devaient figurer sur la liste pour avoir fourni des drones russes qui ont été récupérés en Pologne en septembre dernier, a indiqué l’une de ces sources. L’inscription de ces entreprises moins connues est d’autant plus importante pour les fournisseurs américains qui ne connaissent peut-être pas la nature de leurs activités, a-t-elle ajouté.

Des dizaines d’autres entreprises chinoises ont été identifiées l’année dernière comme présentant un risque pour la sécurité nationale en raison de la vente de puces NVDA.O Nvidia soumises à des restrictions à des universités chinoises, mais elles n’ont pas été ajoutées à la liste, a indiqué une troisième source.

Les entreprises chinoises qui fabriquent et vendent des drones et des chiens robots destinés à l’armée du pays ont également été sélectionnées comme cibles potentielles, selon cette troisième source.

Depuis fin 2025, Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce chargé de l’industrie et de la sécurité, s’est efforcé d’éviter d’inscrire des entités chinoises sur la liste, par crainte d’une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, selon la première source et d’autres personnes proches du dossier. L'absence d'inscriptions donne un aperçu de ce que beaucoup considèrent comme un problème plus large au sein du Bureau de l’industrie et de la sécurité sous la deuxième administration Trump: une incapacité à agir ou à promulguer de nouvelles règles pour lutter contre des menaces qui pourraient être atténuées par des restrictions à l’exportation. Au début de l’année dernière, par exemple, le bureau a déclaré qu’il remplacerait un règlement créé sous l’ancien président Joe Biden pour régir l’accès mondial aux puces d’IA d’origine américaine. Mais il n’a toujours pas publié de texte de remplacement et n’applique pas la règle antérieure, ouvrant ainsi une faille potentielle qui aurait pu permettre l’exportation de ces puces vers des entreprises chinoises situées en dehors de la Chine.

Les décisions concernant l’ajout d’une entité à la liste sont prises par un comité interinstitutionnel, qui comprend des responsables des départements du Commerce, de la Défense, de l’Énergie, des Affaires étrangères et, parfois, du Trésor. Mais les deux premières sources ont indiqué que le comité avait approuvé l’ajout d’entreprises à la liste et que le département du Commerce ne les avait pas publiées.

Au moins 75 entités chinoises actives dans la production de semi-conducteurs de pointe, la fabrication d’équipements pour la production de semi-conducteurs et la modélisation en intelligence artificielle ont été examinées par le comité et devaient figurer sur la liste noire, a déclaré l’une des sources.