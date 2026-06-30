EXCLUSIF-Le fonds activiste Jana Partners prend une nouvelle participation dans Everpure, selon des sources

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* Selon certaines sources, Jana a commencé à constituer une nouvelle participation au cours du premier trimestre

* Jana a demandé à la SEC de traiter cette participation de manière confidentielle

* Il n'a pas été possible de connaître la taille actuelle de la participation de Jana

par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Jana Partners a constitué une nouvelle participation dans la société technologique Everpure P.N et devrait bientôt annoncer cette participation dans un document réglementaire, selon deux sources et des documents consultés par Reuters.

Le fonds spéculatif a commencé à constituer sa participation au premier trimestre 2026, mais ne l’a pas mentionnée dans son formulaire 13-F, car il avait demandé aux autorités de régulation américaines un report temporaire de la divulgation de cette nouvelle participation – ce que l’on appelle un « traitement confidentiel ».

À la fin du premier trimestre, Jana Partners détenait plus d’un million d’actions d’Everpure, société dont le siège social est situé à Santa Clara et anciennement dénommée Pure Storage, ont indiqué ces sources, qui ne sont pas autorisées à évoquer publiquement les participations du fonds spéculatif.

Il n’a pas été possible de connaître la taille actuelle de la participation de Jana dans Everpure. On ignore également quels changements le fonds spéculatif new-yorkais, dirigé par son associé gérant Scott Ostfeld, pourrait chercher à imposer au sein de l’entreprise.

La société a connu une forte hausse de la demande en raison du développement des infrastructures d’intelligence artificielle et de l’augmentation de la demande en données. Elle a changé de nom début 2026 afin de souligner sa réorientation vers une plateforme de gestion des données et d’intelligence axée sur l’IA, après avoir été un simple fournisseur de stockage de données.

L’entreprise affiche une capitalisation boursière de 23 milliards de dollars et a vu son cours grimper de 2,35 % cette année.

Everpure a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street pour son premier trimestre fiscal, qui s’est achevé en mai.

Les sociétés d’investissement activistes sollicitent parfois un traitement confidentiel lors de la publication de leurs déclarations trimestrielles 13F afin de disposer de plus de temps pour constituer leurs participations et d’empêcher leurs concurrents de devancer leurs opérations. Berkshire Hathaway, par exemple, demande souvent un traitement confidentiel à la Commission américaine des opérations boursières (SEC) pour soustraire à la vue du public les participations qu’elle est encore en train de constituer.

Un représentant de Jana n’a pas répondu à une demande de commentaire. Un représentant d’Everpure a déclaré: “Nous entretenons un dialogue ouvert avec tous nos actionnaires et nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre plan stratégique et la satisfaction de nos clients et investisseurs.”

Jana figure parmi les investisseurs activistes les plus performants et ses choix d’actions sont suivis de près à Wall Street, ont indiqué des banquiers. La société a réussi à pousser l’opérateur de télécommunications Frontier Communications à se vendre avant qu’il ne soit racheté par Verizon Communications.

Elle exhorte actuellement la société de paiement fintech Fiserv FISV.O à céder ses activités non essentielles et à renouveler son conseil d’administration.