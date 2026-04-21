EXCLUSIF-La Russie va interrompre les flux de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via Droujba, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire du Kremlin aux paragraphes 4-5)

* Les livraisons seront interrompues à partir du 1er mai

* Des programmes d'exportation actualisés ont été envoyés au Kazakhstan et à l'Allemagne

* Cette décision intervient dans un contexte de relations tendues entre la Russie et l'Allemagne au sujet de l'Ukraine

* Le Kremlin indique qu'il doit vérifier ces informations.

par Gleb Bryanski

La Russie est prête à arrêter les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc Droujba à partir du 1er mai, ont déclaré trois sources industrielles mardi.

Les sources, qui ont parlé à Reuters sous couvert d'anonymat, ont déclaré que le calendrier ajusté des exportations de pétrole a été envoyé au Kazakhstan et à l'Allemagne.

Les relations politiques et commerciales de la Russie avec l'Allemagne se sont détériorées à cause du conflit en Ukraine, Berlin soutenant Kyiv.

Le ministère russe de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il n'était pas au courant d'une initiative visant à arrêter les exportations de pétrole.

"Nous essaierons de le vérifier", a déclaré M. Peskov lors d'une conférence téléphonique quotidienne.

L'Allemagne a mis sous tutelle les unités locales du plus grand producteur de pétrole russe, Rosneft ROSN.MM , en 2022, rompant ainsi les liens énergétiques que Berlin entretenait depuis des décennies avec la Russie.

Les exportations de pétrole du Kazakhstan vers l'Allemagne via l'oléoduc russe Droujba ont totalisé 2,146 millions de tonnes métriques, soit environ 43 000 barils par jour, en 2025, soit une augmentation de 44% par rapport à 2024.

Le Kazakhstan fournit du pétrole à l'Allemagne via l'embranchement nord de l'oléoduc Droujba, qui traverse la Pologne.

Les livraisons ont été interrompues à plusieurs reprises par des attaques de drones ukrainiens sur l'oléoduc en Russie.

La raffinerie allemande PCK - l'une des plus grandes du pays - située dans la ville de Schwedt, dans le nord-est du pays, est alimentée en partie par du brut kazakh transporté par l'oléoduc, après l'arrêt des livraisons de pétrole russe à la suite du début du conflit en Ukraine en 2022.