Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - La Commission européenne présentera mercredi des plans visant à réduire les taxes sur l'électricité et à coordonner le réapprovisionnement des stocks de gaz des différents pays durant l'été, afin de répondre aux perturbations des marchés pétroliers et gaziers provoquées par la guerre en Iran

* DANONE DANO.PA - Le groupe agroalimentaire a fait état mercredi d'une hausse de ses ventes légèrement supérieure aux attentes au premier trimestre mais en net ralentissement par rapport au trimestre précédent, un rappel de lait infantile en Europe et la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur sa division de nutrition spécialisée.

* BUREAU VERITAS BVI.PA a abaissé mercredi ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires, le spécialiste français de la certification citant à la fois le contexte géopolitique et l'environnement macroéconomique, ainsi que le lancement d'une revue détaillée des modalités de sortie de son sous-segment "Services aux Gouvernements".

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Le groupe français de laboratoires d'analyses a fait état mercredi d'une croissance organique de 2,6% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs jusqu'en 2027.

* INTERPARFUMS IPAR.PA - Le propriétaire des marques de parfum Jimmy Choo et Karl Lagerfeld a fait état mercredi d'une baisse de 8,5% de son chiffre d'affaires à devises courantes au premier trimestre, pénalisé par un effet de change défavorable et un contexte de perturbations géopolitiques.

* REXEL RXL.PA a annoncé mercredi des ventes au premier trimestre en hausse de 3,4% à jours constants, soutenues par l'Amérique du Nord, et dans une moindre mesure, par l'Asie-Pacifique, alors que l'Europe affiche des tendances en amélioration.

* VUSION VU.PA - Le groupe français a annoncé mardi un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 34%, confirmant aussi ses perspectives annuelles.

* FDJ UNITED FDJU.PA - a fait état mardi d'un recul de 3,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a abaissé son objectif de marge d'Ebitda en 2026, dans un contexte "toujours marqué par l'impact des hausses de fiscalité et par le durcissement de certaines régulations des jeux d'argent et de hasard".

* IPSEN IPN.PA a annoncé mercredi que l'UE avait accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à Ojemda comme première thérapie ciblée pour les enfants atteints de certaines tumeurs cérébrales pédiatriques rares.

* MONCLER MONC.MI - Le groupe italien de vêtements luxe a fait état mardi d'une hausse de 6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à de solides résultats en Asie, son principal marché.

* ASM INTERNATIONAL ASMI.AS - Le fabricant d'équipements pour puces électroniques a publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes du marché.

* ABB ABBN.S a déclaré mercredi que la demande était restée solide malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, alors que l'entreprise suisse d'ingénierie a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

* AKZONOBEL AKZO.AS - Le fabricant de peinture Dulux a fait mercredi d'une baisse de 3% de son bénéfice de base au premier trimestre, qui a toutefois dépassé les attentes du marché, grâce à une hausse des prix et à des économies de coûts.

* RANDSTAD RAND.AS a publié mercredi une croissance organique de son chiffre d'affaires trimestriel de 0,4% par jour ouvré, alors que le consensus fourni par la société prévoyait une baisse de 0,4%.

* ROCHE ROPC.S - Le laboratoire pharmaceutique suisse a dit mercredi qu'il soumettrait son médicament expérimental contre la sclérose en plaques, le fénebrutinib, aux autorités réglementaires mondiales après avoir atteint les objectifs de son essai clinique de phase avancée.

* TEMENOS TEMN.S - La société de logiciels bancaires a publié mardi un bénéfice de base ajusté supérieur aux prévisions des analystes, invoquant un contexte commercial stable.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE envisage une fusion avec T-MOBILE US TMUS.O , ce qui pourrait donner lieu à la plus grande opération de fusion-acquisition jamais enregistrée sur les marchés d'actions, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

* JD SPORTS FASHION JD.L - Andy Higginson, figure de longue date du secteur de la distribution, va quitter son poste de président du détaillant britannique de vêtements de sport, a rapporté mardi Sky News.

* VALNEVA SE VLS.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre".

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)