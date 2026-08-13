EXCLUSIF-L'Ukraine propose à la Russie une trêve en mer Noire-source

L'Ukraine a transmis à la Russie une proposition visant à ce que les deux pays cessent leurs attaques contre des cibles civiles en mer Noire, a déclaré une source, alors que les deux pays ont mis en garde contre les menaces pesant sur l'approvisionnement alimentaire mondial après plusieurs semaines d'intensification des frappes contre les navires et les ports céréaliers.

La proposition de trêve a été transmise par l'intermédiaire d'un pays tiers, mais Moscou n'y a pas répondu pour le moment, a précisé à Reuters cette source proche du dossier.

La Russie et l'Ukraine, deux fournisseurs majeurs du marché agricole mondial, s'accusent mutuellement d'avoir intensifié leurs attaques contre les ports et les navires utilisés pour les exportations de céréales.

Kyiv a dû trouver de nouveaux itinéraires de transport après que de nombreux armateurs ont cessé de faire escale dans les ports de la région d'Odessa par craintes d'attaques russes contre leurs navires et les infrastructures portuaires.

La Russie n'a pas fait de commentaire sur la proposition de trêve. Avant la publication de cet article, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, avait déclaré que Moscou n'avait reçu aucune proposition officielle de cessez-le-feu en mer Noire.

"Ces derniers temps, nous avons entendu de nombreux appels en faveur de divers types de moratoires et de trêves. Ces idées sont avancées par divers canaux, mais nous n'avons reçu aucune proposition officielle", a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par l'agence russe Tass.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré samedi qu'une proposition avait été transmise à la Russie et à l'Ukraine afin que les deux pays déclarent un moratoire sur les attaques en mer Noire.

(Yuliia Dysa et Daniel Flynn, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)