EXCLUSIF-L'application de rencontres Bumble envisagerait une vente, selon certaines sources

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* La croissance du secteur des rencontres en ligne a ralenti et le chiffre d'affaires a baissé l'année dernière

* Les actions ont fortement chuté alors que la concurrence s'intensifie

par Milana Vinn

L'application de rencontres Bumble

BMBL.O envisage une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne, selon trois personnes proches du dossier.

La société, qui s’est fait connaître comme l’une des premières grandes plateformes à exiger que ce soient les femmes qui prennent l’initiative du contact, travaille avec des banquiers d’affaires de Morgan Stanley MS.N sur un éventuel processus de cession, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles.

Ces sources ont toutefois précisé qu’aucun accord n’était encore certain et que la société pourrait décider de rester indépendante.

Bumble n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Morgan Stanley et le gestionnaire d’actifs Blackstone, qui détient environ 22% de Bumble selon les données de LSEG, ont refusé de commenter.

L'action de Bumble, dont le siège est à Austin, au Texas, a chuté de 48% au cours des 12 derniers mois, ce qui porte sa capitalisation boursière à 388 millions de dollars. Whitney Wolfe Herd, cofondatrice de Tinder, a fondé Bumble en 2014 et a bâti la marque autour d’une approche des rencontres en ligne donnant la priorité aux femmes. Mme Wolfe Herd, qui était la plus jeune femme à avoir introduit une entreprise en bourse aux États-Unis lors de l’entrée en bourse de Bumble en 2021, a repris ses fonctions de directrice générale en mars 2025 après avoir quitté ce poste en 2023.

Blackstone a acquis une participation majoritaire dans MagicLab, la société mère de Bumble, en 2019, dans le cadre d’une opération valorisant l’entreprise à environ 3 milliards de dollars. MagicLab a ensuite été rebaptisée Bumble Inc. et est entrée en bourse en février 2021 avec une valorisation dépassant les 7 milliards de dollars. Des filiales de Blackstone ont vendu ce mois-ci pour 28,2 millions de dollars d’actions Bumble.

BAISSE DU NOMBRE D'UTILISATEURS PAYANTS

L’entreprise est confrontée à un ralentissement de sa croissance et à une baisse du nombre d’utilisateurs. Le nombre total d’utilisateurs payants a chuté de plus de 11% sur l’ensemble de l’année 2025 pour s’établir à environ 3,7 millions, tandis que le chiffre d’affaires annuel a reculé de près de 10% pour s’établir à environ 966 millions de dollars. Au premier trimestre 2026, le nombre d’utilisateurs payants a chuté d’environ 20% en glissement annuel, l’entreprise ayant supprimé les comptes présentant un faible niveau d’engagement.

Son principal concurrent, Match Group MTCH.O , a également connu un ralentissement de sa croissance, mais a vu sa valeur boursière augmenter d’environ 12% au cours de l’année écoulée.

Bumble a cherché à compenser la baisse du nombre d’utilisateurs en augmentant ses tarifs et en améliorant sa monétisation, ce qui s’est traduit par une légère hausse du chiffre d’affaires moyen par utilisateur payant. Toutefois, selon les analystes, l’entreprise est confrontée à une concurrence croissante, à l’évolution des préférences des utilisateurs et à une lassitude générale vis-à-vis des applications de rencontre, en particulier chez les jeunes utilisateurs.

La devise de l’entreprise, "Conçu pour les femmes, meilleur pour tous", qui définissait sa marque axée sur les femmes, constituait autrefois un avantage concurrentiel majeur, mais les analystes la considèrent de plus en plus comme moins distinctive, le comportement des utilisateurs évoluant dans le secteur des rencontres en ligne.

Bumble s’est diversifiée au-delà des rencontres avec des offres telles que "Bumble For Friends", une fonctionnalité de réseau social, et "Bumble Bizz", axée sur les relations professionnelles, mais ces produits ne représentent qu’une part mineure de son activité.