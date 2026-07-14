EXCLUSIF-Des documents révèlent que ZTE fait partie des entreprises chinoises autorisées à acheter les puces H200 de Nvidia

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Une filiale du fabricant d'équipements de télécommunications ZTE Corp 000063.SZ et deux autres entreprises chinoises figurent parmi les dernières entités à avoir reçu l'autorisation des États-Unisd' acheter des puces d'IA de pointe auprès de Nvidia NVDA.O et d'AMD AMD.O , selon des documents et deux sources proches du dossier. La puce H200 de Nvidia, l’une des plus puissantes de la marque et utilisée pour l’entraînement et l’exécution de grands modèles d’IA, est devenue un point central de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine, Washington cherchant à restreindre l’accès de la Chine à une puissance de calcul de pointe.

ZTE Kangxun Telecom et le fabricant de serveurs Maginfra ont été autorisés à acheter des puces H200 de Nvidia, tandis que Zhuhai Hengqin Yunxiang Zhisheng Network Technology, une filiale de la société de cloud computing Kingsoft 3888.HK , a reçu l’autorisation d’utiliser certaines puces AMD concurrentes de la H200, selon ces documents et ces sources.

Ces trois entreprises, dont l’autorisation américaine n’avait pas été signalée auparavant, élargissent la liste connue des sociétés impliquées dans le processus d’octroi de licences au-delà des plus grands groupes Internet chinois et des principaux distributeurs d’électronique. Reuters avait rapporté en mai que les États-Unis avaient autorisé une dizaine d’entreprises chinoises, dont Alibaba

9988.HK , Tencent 0700.HK , ByteDance et JD.com 9618.HK , à acheter les puces Nvidia, mais qu’aucune livraison n’avait encore eu lieu à ce moment-là, les transactions restant bloquées entre les exigences d’autorisation et les contrôles rigoureux tant à Washington qu’à Pékin.

Toutefois, certaines entreprises chinoises spécialisées dans le cloud ont récemment indiqué à leurs partenaires et clients qu’elles pourraient bientôt se procurer des puces H200, ont précisé ces sources, ce qui laisse entrevoir une certaine avancée dans les procédures d’examen des importations menées par les autorités chinoises.

ZTE, Maginfra, Kingsoft, Nvidia, AMD et le ministère chinois du Commerce n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité (BIS) – l’agence du département du Commerce chargée de superviser les contrôles à l’exportation – n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Depuis 2022, Washington n’a cessé de renforcer les restrictions sur l’exportation de puces d’IA de pointe vers la Chine, arguant que cette technologie pourrait contribuer à la modernisation militaire de la République populaire de Chine.

Mais l’administration Trump a autorisé les ventes de la puce H200, dont les premières livraisons à des clients du monde entier ont eu lieu en 2024, certains estimant que ces exportations favorisent la domination technologique des États-Unis, tandis que Nvidia a fait pression pour conserver l’accès à l’un des plus grands marchés technologiques mondiaux.

La Chine, quant à elle, a encouragé le développement de solutions alternatives nationales, ce qui a semé le doute quant à la possibilité de procéder à ces ventes de puces approuvées par les États-Unis, même après l’octroi de licences d’exportation par Washington.