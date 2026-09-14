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Exail Technologies SA - La publication des résultats du premier semestre 2026 repoussée au 24 septembre 2026 après Bourse
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:25
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Exail Technologies SA EXA.PA :

* LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2026 REPOUSSÉE AU 24 SEPTEMBRE 2026 APRÈS BOURSE.

* LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION S'ÉTABLIRAIT À 46 M D'EUROS , EN PROGRESSION DE 61%

* L'EBITDA COURANT DU SEMESTRE DEVRAIT S'ÉTABLIR À 63 M D'EUROS , EN PROGRESSION D'ENVIRON 43%

* LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE DU S1 EST MARQUÉE PAR UNE AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT, DE L'ORDRE DE 70 M D'EUROS

* DES ENCAISSEMENTS TRÈS SIGNIFICATIFS SONT ATTENDUS AU SECOND SEMESTRE.

Texte original https://www.actusnews.com/news/100240-cp_exail-technologies_date-de-publication-h1-2026_fr.pdf

Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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