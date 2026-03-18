Exail Technologies enregistre des commandes record en 2025, vise une nouvelle hausse en 2026

Un émetteur de localisation d'urgence d'Exail Technologies au Salon du Bourget

Le fabricant ‌français de drones sous-marins Exail Technologies ​a annoncé mercredi une hausse de 87% de ses prises de commandes en 2025 ​et un Ebitda en progression de 40%, tout ​en visant une nouvelle ⁠augmentation des commandes cette année dans ‌un marché jugé "très porteur".

Le groupe de défense a enregistré des prises ​de commandes ‌record de 844 millions d’euros ⁠en 2025, portées par une forte dynamique commerciale dans la robotique maritime et les ⁠systèmes de ‌navigation.

L’Ebitda courant a atteint 103 ⁠millions d’euros, avec une marge de ‌23% et le chiffre d'affaires ⁠est ressorti à 479 millions d’euros, ⁠en hausse ‌de 28%.

En janvier, le groupe avait prévu ​pour 2025 la ‌croissance du son chiffre d'affaires d'environ 28% et une ​croissance de l'Ebitda courant "nettement supérieure" à celle du chiffre d'affaires.

Le groupe ⁠a précisé que le carnet de commandes atteignait 1,1 milliard d’euros, en hausse de 52% sur un an.

(Redigé par Elena Smirnova, Hugo Lhomedet et Jakob Van Calster, ​édité par)