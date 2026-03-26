* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 6,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre, porté par un carnet de commandes solide, et a confirmé viser une amélioration de sa rentabilité pour l'exercice 2025/2026.
* SPIE SPIE.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group, basé en Allemagne.
* FINCANTIERI FCT.MI recherche des opportunités d'acquisition pour accélérer son expansion dans le secteur sous-marin en pleine croissance, a déclaré mercredi l'administrateur délégué du constructeur naval italien Pierroberto Folgiero.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y
(Rédigé par Claude Chendjou)
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