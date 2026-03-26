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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TRIGANO TRIA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 6,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre, porté par un carnet de commandes solide, et a confirmé viser une amélioration de sa rentabilité pour l'exercice 2025/2026.

* SPIE SPIE.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group, basé en Allemagne.

* FINCANTIERI FCT.MI recherche des opportunités d'acquisition pour accélérer son expansion dans le secteur sous-marin en pleine croissance, a déclaré mercredi l'administrateur délégué du constructeur naval italien Pierroberto Folgiero.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

FINCANTIERI
13,110 EUR MIL +5,98%
SPIE
44,320 EUR Euronext Paris +0,82%
TRIGANO
148,300 EUR Euronext Paris -0,34%
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