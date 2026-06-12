Exail Technologies chute de 16% en Bourse, un différend avec ICG pèse sur le refinancement

Exail Technologies EXA.PA chute de 16% en Bourse vendredi, au lendemain d’un communiqué signalant un désaccord avec un investisseur sur la valorisation d’obligations, à l’approche d’une échéance de refinancement de la dette.

Le fabricant français de drones, l'un des rares acteurs capables de produire des appareils sous-marins dédiés à la détection et à la neutralisation des mines, n’est pas parvenu à un accord avec l’investisseur ICG sur la valorisation d’un éventuel remboursement et rachat de ses obligations.

Exail Technologies estime, sur la base de travaux d’évaluation, le besoin total autour de 700 millions d’euros, tandis qu’ICG privilégie une approche fondée sur le cours de Bourse portant ce montant à environ 1,1 milliard d’euros, soit un écart d’environ 380 millions.

"Malgré son désaccord avec ICG, la société va poursuivre les discussions avec son partenaire, sachant que les contrats permettent, en cas d’impasse, une procédure de valorisation d’Exail Holding avec des banques d’affaires", a indiqué le groupe dans un communiqué publié jeudi.

Vers 09h00 GMT, le titre Exail Technologies, recule de 16,33%, lanterne rouge du SBF 120 .SBF120 qui progresse de 1,99% au même moment. À la clôture de jeudi, il affichait encore une hausse d’environ 47% depuis le début de l’année.

"Malgré une thèse opérationnelle intacte, ces annonces précipitent les investisseurs dans une phase d’incertitude (coût et timing des négociations)", indique Jérémy Sallée de Portzamparc dans une note.

Le courtier, qui abaisse sa recommandation "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 28%, explique que la méthode ICG indexe le coût de sortie sur le cours, créant une boucle où tout catalyseur renchérit la facture ICG et plafonne temporairement le potentiel de hausse ("upside"), déjà mis sous pression à la suite des derniers financements.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec la contribution de Mateusz Rabiega)