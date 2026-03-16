 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail Techno : vers un débordement imminent du zénith des 138,5E ?
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:02

Exail Techno repart à l'assaut de la résistance des 138,4E et son envolée dépasse 66% en 10 semaines: mais avec un tel "momentum" rien n'interdit de viser 148/150E, soit un doublement depuis le plancher du 24/11/2025.
Attention toutefois au risque de double-top : en cas de pullback, le 1er support coïncide avec l'ex-zénith des 128E du 6 août 2025.
En cas de consolidation plus appuyée, le prochain support coïnciderait avec l'ex-top des 16 septembre 2025 et 3 février 2026, le palier de soutien suivant se situe vers 100E.

Valeurs associées

EXAIL TECH
138,0000 EUR Euronext Paris +8,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank