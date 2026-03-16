Exail Techno : vers un débordement imminent du zénith des 138,5E ?
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 17:02
Attention toutefois au risque de double-top : en cas de pullback, le 1er support coïncide avec l'ex-zénith des 128E du 6 août 2025.
En cas de consolidation plus appuyée, le prochain support coïnciderait avec l'ex-top des 16 septembre 2025 et 3 février 2026, le palier de soutien suivant se situe vers 100E.
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