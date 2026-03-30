Exail-Gorgé S.A. a procédé au placement ABB de 600.000 actions

Exail Technologies SA EXA.PA :
* GORGÉ S.A., A PROCÉDÉ LE 23/03/26, APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS, AU PLACEMENT DE 600.000 ACTIONS EXAIL TECHNOLOGIES
* DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT ACCÉLÉRÉ SECONDAIRE (ABB) AUPRÈS D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
* RÉALISÉ AU PRIX DE EUR 126 PAR ACTION
* LA FAMILLE GORGÉ RESTE ACTIONNAIRE DE CONTRÔLE, AVEC 41,4% DU CAPITAL ET 56,3% DES DROITS DE VOTE THÉORIQUES
* GORGE S.A. N'A, À CE STADE, N'A PAS L'INTENTION DE RENOUVELER CE TYPE D'OPÉRATION
Texte original tinyurl.com/4w7e9zay
(Rédaction de Gdansk)
