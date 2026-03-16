Exail, enfant chéri de la défense européenne
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 12:07
L'expertise d'Exail repose sur le déminage sous-marin robotisé. Dans un monde ou une mine à 5 000 EUR peut paralyser un pétrolier transportant pour 100 millions d'euros de brut, les drones de l'entreprise française sont devenus une assurance-vie du commerce maritime. Avant de devenir l'action du moment, le groupe a été le fruit d'un mariage industriel engagé. Née de la fusion entre ECA Group et iXblue, l'entreprise a hérité de plus de 60 ans d'expertise dans la robotique autonome et les systèmes de navigation de haute précision.
La société franchit désormais les 2,5 MdsEUR de capitalisation. Toujours pilotée par la famille Gorgé, elle garde une agilité de PME. Le groupe est l'un des rares au monde à maîtriser la chaîne de valeur du déminage. Du drone de surface au drone sous-marin, en passant par les sonars et les centrales à inertie qui permettent de naviguer sans GPS sous l'eau. Leur produit phare, le système UMIS (Unmanned Maritime Integrated System), permet de détecter, d'identifier et de neutraliser les mines sans qu'aucun humain n'ait à pénétrer dans la zone de danger.
Le changement de paradigme boursier
Dans un contexte de tensions militaires, les investisseurs sont revenus en masse sur le secteur de la défense. Mais contrairement aux géants comme Thales ou Dassault Aviation, Exail offre une exposition simple et directe à la guerre des drones, aujourd'hui le segment le plus dynamique du secteur.
A 74 fois les bénéfices anticipés en 2026 (consensus S&P Capital IQ, 6 analystes), l'entreprise française est l'une des valeurs de défense les plus chèrement valorisées en Europe, bien au-delà de sa moyenne historique. Ce niveau traduit l'anticipation de contrats majeurs et le statut de pure player . En d'autres termes, le marché boursier valorise déjà un futur leader mondial de niche, un peu comme il le fait avec Exosens, une autre valeur moyenne de la défense dont le cours a explosé.
La menace iranienne comme catalyseur
L'enjeu planétaire de l'accès au pétrole du Golfe Persique a remis un coup de projecteur sur Exail, dont l'action avait déjà été multipliée par 8 entre le début et le milieu de l'année 2025. L'Iran pourrait utiliser des mines pour bloquer le détroit d'Ormuz. Cette "arme du pauvre" par excellence est à la fois efficace, difficile à détecter et extrêmement coûteuse à neutraliser.
Les drones de la société française peuvent être déployés en essaims et couvrir de vastes zones en quelques heures, là où un navire classique mettrait plusieurs jours. Autre avantage dans ce contexte tendu : ces systèmes peuvent opérer sans navire à proximité, limitant le risque d'escalade militaire directe.
Mais, on l'a vu, le retour en grâce est antérieur. Pendant des décennies, les marines occidentales ont délaissé la guerre des mines au profit des porte-avions et des sous-marins nucléaires. L'invasion de l'Ukraine, le sabotage de Nord Stream puis le blocage d'Ormuz ont rappelé la vulnérabilité des infrastructures marines, qu'il s'agisse de câbles internet, de pipelines ou de routes commerciales. Avec son offre de drones et son savoir-faire, Exail occupe désormais une place centrale sur l'échiquier de la guerre maritime.
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