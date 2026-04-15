Exail, Drone Volt, Hunyvers, GL Events... les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Drone Volt

Le spécialiste français des drones civils, Drone Volt, a signé un début d'exercice 2026 marqué par une transformation de son profil financier. En privilégiant les activités à haute valeur ajoutée, le groupe a vu sa rentabilité bondir malgré un recentrage stratégique.

Exail Technologies

Le spécialiste de la haute technologie civile et militaire a publié un chiffre d'affaires en forte hausse de 40 % pour le premier trimestre 2026.

Gérard Perrier

Le directoire de la société Gérard Perrier Industrie va soumettre à l'assemblée générale mixte des actionnaires un projet de transfert de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B), vers le marché Euronext Growth Paris.

GL Events

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de GL Events s'établit à 468,1 millions d'euros, en croissance de 8,9% par rapport au premier trimestre 2025 et de 9,4% à à périmètre et taux de change constants. L'activité internationale représente 51% du chiffre d'affaires de ce trimestre contre 49% à la même période en 2025.

Hunyvers

Le groupe spécialisé dans la location et la vente de caravanes, de camping-cars et de bateaux professionnels et de plaisance connaît une dynamique contrastée entre ses métiers, entre repli des véhicules de loisirs et hausse du pôle nautisme.

Icade

Le groupe immobilier dévoilera ses résultats du premier trimestre.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Lagardère

Le groupe communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Louis Hachette

Le groupe signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Maurel & Prom

La société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et de spiritueux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pluxee

L'ancienne division Avantages de Sodexo indiquera ses résultats du premier semestre.

Pullup Entertainment

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Wallix

Le spécialiste des solutions de cybersécurité divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.