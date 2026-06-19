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Evonik dans le vert avec le soutien de plusieurs analystes
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 10:07

Evonik se reprend vendredi matin à la Bourse de Francfort ( 4,81%, à 16,02 euros) au lendemain d'un repli de 3,23%. Ce matin, plusieurs analystes réagissent aux annonces de la veille portant sur de nouvelles mesures structurelles et de réduction de coûts au cours des prochaines années.

Jeudi, le spécialiste des produits chimiques a annoncé la suppression de 3 200 postes, dont 2 150 en Allemagne. Cette mesure s'étalera de 2027 jusqu'à la fin de l'année 2029. La société y voit un potentiel considérable grâce à des gains d'efficacité, à la digitalisation et à l'externalisation.

En outre, des options de délocalisation sont à l'étude. Evonik rappelle que dans le cadre du programme en cours Evonik Tailor Made et des programmes d'efficacité au sein des activités opérationnelles, 2 800 emplois devraient être supprimés entre octobre 2023 et la fin de l'année 2026.

En parallèle, la société a annoncé l'arrêt de son activité mondiale de polyester l'an prochain ; les sites de Witten et de Marl en Allemagne, ainsi que celui de Shanghai, en Chine, sont concernés. Cette activité génère des revenus d'environ 150 millions d'euros, mais n'est pas rentable depuis des années.

La réaction des analystes

Pour DZ Bank, le programme de restructuration de base était déjà intégré par le marché. En revanche, la nouveauté provient des nouvelles suppressions de postes, ainsi que de l'arrêt de l'activité polyester.

L'arrêt de cette dernière devrait légèrement réduire la taille du groupe, mais les réductions structurelles de coûts à partir de 2027 devraient soutenir la marge d'Ebitda et le free cash-flow à moyen terme, selon les analystes. Les objectifs pour les exercices à partir de 2027 devront probablement être relevés, ajoute l'établissement allemand.

DZ Bank considère que ces annonces sont globalement positives, principalement la fermeture de l'activité polyester qui devrait améliorer la rentabilité et le free cash-flow, malgré une légère baisse du chiffre d'affaires. La recommandation reste à neutre, avec une cible de cours de 19 euros.

De son côté, Deutsche Bank se projette déjà sur les résultats du deuxième trimestre programmés le 4 août prochain. La banque allemande table sur un trimestre solide avec un Ebitda en hausse de 22 % en glissement annuel, à 625 millions d'euros, soit respectivement 10 et 4 % au-dessus des consensus Vara et Bloomberg, et 14 % au-delà des prévisions de l'entreprise.

Cette forte croissance, estime DB, devrait être portée par la division plus cyclique Advanced Technologies, ainsi que par les activités C4 et Infrastructures.

Les analystes pensent que cette bonne dynamique devrait se poursuivre au troisième trimestre et ont donc décidé de relever également leurs prévisions pour l'ensemble de l'exercice, jugeant l'objectif d'Ebitda d'Evonik (de 1,7 à 2 milliards d'euros) trop prudent. Deutsche Bank estime qu'il devrait se situer à 2,091 milliards d'euros, soit 5 % au-dessus de la fourchette haute et 13 % au-dessus du point médian des objectifs de l'entreprise.

La recommandation est à conserver, et la cible de cours a été légèrement relevée de 16 à 17 euros.

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