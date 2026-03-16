Evolutions au sein du Conseil d'Administration de SAFE
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:15
"Xavier Ferry est un directeur financier expérimenté avec une solide pratique de la gouvernance d'entreprise acquise notamment à travers une dizaine de mandats d'administrateur (Conseils d'Administration et de Surveillance) exercés au sein d'ACG Management" indique le groupe.
La ratification de la cooptation de Xavier Ferry sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de SAFE.
Lors de cette même séance, Victor Humberdot a présenté sa démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur. En conséquence, le Conseil d'Administration a désigné Philippe Laurito en qualité de Président du Conseil d'Administration.
A cette occasion, Philippe Laurito a déclaré : " Notre priorité sera de poursuivre l'exécution de notre stratégie, d'accélérer la dynamique de croissance et de renforcer la création de valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant notamment sur l'innovation et l'excellence opérationnelle. "
A ce jour, le Conseil d'Administration est donc composé de Philippe Laurito (Président Directeur général), Nicolas Papillon (Directeur général délégué) et Xavier Ferry.
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