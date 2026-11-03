Communiqué de presse

Eviden lance SMX, son nouveau loch électromagnétique destiné aux drones de surface et aux drones sous-marins

Compact, discret et conçu pour les environnements marins les plus exigeants, le SMX fournit une mesure précise et continue de la vitesse relative à l’eau. Une donnée stratégique pour optimiser la navigation et garantir les capacités d’autopilotage des plateformes autonomes navales.

Paris, France – 3 novembre 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui, via sa marque BEN Marine, le lancement de SMX. Ce nouveau loch électromagnétique qualifié 30 bars (300 mètres) et à l’électronique intégralement embarquée dans le capteur répond aux contraintes de miniaturisation exigées par les forces navales.

Conçu pour les drones de surface et les drones sous-marins (chasseurs de mines, torpilles, sous-marins humides, missiles…), SMX fournit en continu la vitesse réelle de déplacement avec une très grande précision, donnée essentielle de contrôle de progression de la distance à parcourir. SMX s’adresse également aux drones civils et de recherche océanographique, illustrant l’expertise d’Eviden dans les technologies duales.

SMX transmet directement les données de vitesse sur un bus normé (NMEA) qui assure leur circulation entre les différents capteurs et le système de navigation du drone, garantissant leur synchronisation. La calibration et son diagnostic peuvent se faire à distance pour une meilleure disponibilité opérationnelle de la plateforme.

Dans la continuité du SM 2000, le SMX s’appuie sur une technologie électromagnétique qui constitue un différenciateur majeur pour les opérations sous-marines ou de surface car il n’émet aucun signal acoustique. Compact, de masse inférieure à 2kg, il bénéficie également de la qualification MIL-STD. Associant discrétion, résistance et compacité, SMX est conçu pour fonctionner dans des environnements maritimes particulièrement contraignants.

Un site industriel qualifié pour la conception et la production d’équipements de pointe souverains

Le SMX est conçu et fabriqué en France. La fabrication du capteur, qui concentre le cœur du savoir-faire de BEN Marine, de même que l’assemblage et la qualification, sont réalisés sur le site de production de systèmes critiques d’Eviden à Aix-en-Provence. Les équipes BEN Marine d’Eviden assure également le maintien en conditions opérationnelles des lochs électromagnétiques afin d’accompagner leur disponibilité tout au long de leur cycle de vie.

Bernard Payer, directeur Systèmes critiques de mission, Eviden, Atos Group , a déclaré : « Avec le lancement d u SMX, Eviden fait évoluer une technologie éprouvée pour répondre aux besoins des nouvelles plateformes maritimes autonomes. Il témoigne de notre capacité à fournir des informations de navigation fiables sur les théâtres d’opérations et à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, dès la conception. »

BEN Marine est la marque d’Eviden dédiée aux instruments de navigation maritime pour les marines militaires et les flottes professionnelles. Sa gamme comprend des lochs électromagnétiques, des répétiteurs, des débitmètres et des compas, destinés aux bâtiments militaires, aux navires de pêche, de commerce et de recherche scientifique. Les équipements BEN Marine sont commercialisés au travers d’un réseau mondial de distributeurs. Les équipements de navigation BEN Marine sont les héritiers de l’atelier d’instruments de navigation Bianchetti fondé à Marseille en 1822.

Loch SMX d’Eviden © Eviden

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A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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