 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Everpure et Illumina en hausse après leur intégration dans l'indice S&P 500
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 11:30
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Le titre de la plateforme de stockage Everpure ( P.N ) progresse de 2,3 % en pré-ouverture, à 101,8 $; celui de la société de séquençage d'ADN Illumina ( ILMN.O ) gagne environ 1 %, à 220,22 $

** Intégration dans l’indice de référence S&P 500 .SPX à compter du 21 septembre, aux côtés de Bloom Energy BE.N

** Everpure et Illumina ont revu à la hausse leurs prévisions pour l’exercice lors de la dernière saison de publication des résultats

** Depuis le début de l'année, ILMN affiche une hausse de 66,3 % et est en passe d'enregistrer sa plus forte progression annuelle depuis dix ans; la société avait précédemment indiqué s'attendre à une forte demande pour sa plateforme de séquençage d'ADN NovaSeq X

** Depuis le début de l'année, P affiche une hausse de 48,5 %; la société s'attend à une forte demande en matière d'IA

** La recommandation médiane sur P émise par 21 courtiers est « acheter », avec un cours-cible médian de 130 $ – données compilées par LSEG

** La recommandation médiane de 22 courtiers pour ILMN est « acheter », avec un cours cible médian de 210 $ - Données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'indice.SPX a progressé de 12,7 %, tandis que l'indice S&P 400 .SP400 a progressé de 14,5 %

Valeurs associées

BLOOM ENERGY-A
252,770 USD NYSE +7,41%
ILLUMINA
218,2200 USD NASDAQ -1,55%
S&P 500 INDEX
7 718,60 Pts CBOE -0,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0775 +10,71%
CAC 40
8 294,46 -0,14%
Pétrole Brent
98,29 +1,01%
HAFFNER ENERGY
0,612 -8,38%
SOITEC
139,5 -2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank