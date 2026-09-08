Everpure et Illumina en hausse après leur intégration dans l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Le titre de la plateforme de stockage Everpure ( P.N ) progresse de 2,3 % en pré-ouverture, à 101,8 $; celui de la société de séquençage d'ADN Illumina ( ILMN.O ) gagne environ 1 %, à 220,22 $

** Intégration dans l’indice de référence S&P 500 .SPX à compter du 21 septembre, aux côtés de Bloom Energy BE.N

** Everpure et Illumina ont revu à la hausse leurs prévisions pour l’exercice lors de la dernière saison de publication des résultats

** Depuis le début de l'année, ILMN affiche une hausse de 66,3 % et est en passe d'enregistrer sa plus forte progression annuelle depuis dix ans; la société avait précédemment indiqué s'attendre à une forte demande pour sa plateforme de séquençage d'ADN NovaSeq X

** Depuis le début de l'année, P affiche une hausse de 48,5 %; la société s'attend à une forte demande en matière d'IA

** La recommandation médiane sur P émise par 21 courtiers est « acheter », avec un cours-cible médian de 130 $ – données compilées par LSEG

** La recommandation médiane de 22 courtiers pour ILMN est « acheter », avec un cours cible médian de 210 $ - Données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'indice.SPX a progressé de 12,7 %, tandis que l'indice S&P 400 .SP400 a progressé de 14,5 %