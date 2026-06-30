Everpure en hausse après la publication d'un article de Reuters sur la nouvelle prise de participation de l'activiste Jana Partners

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30 juin - ** Les actions d'Everpure ( P.N ), société spécialisée dans la gestion et le stockage de données, ont progressé de 9,3 % pour atteindre 79,06 dollars, à la suite d'un article de Reuters indiquant que le fonds activiste Jana Partners avait pris une nouvelle participation dans la société , citant deux sources et des documents consultés par Reuters.

** Jana Partners a commencé à constituer sa position dans Everpure au premier trimestre 2026; à la fin de ce trimestre, Jana détenait plus d’un million d’actions

** L’ampleur actuelle de la participation de Jana dans Everpure n’a pas pu être déterminée

** « Nous entretenons un dialogue ouvert avec tous nos actionnaires et nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre plan stratégique et la satisfaction de nos clients et investisseurs » – un représentant d’Everpure

** Jana n’a pas répondu à une demande de commentaire

** L'action Everpure avait progressé d'environ 8 % depuis le début de l'année, à la clôture d'hier