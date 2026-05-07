Evergy dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la récupération des investissements dans le secteur réglementé et à une demande plus forte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'énergie Evergy EVRG.O a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à une reprise des investissements réglementés, à une demande plus forte et à une hausse des revenus provenant des grands clients.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait encore s'accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d'électricité dans des centres de données en pleine expansion, certains sites individuels consommant autant d'énergie qu'une ville entière.

“Nous avons continué à faire progresser notre stratégie auprès des grands clients au premier trimestre et sommes heureux d'annoncer la signature d'un contrat de fourniture d'électricité pour un projet de grand client dans notre zone de desserte du centre du Kansas”, a déclaré le directeur général David Campbell.

Les services publics américains cherchent à augmenter les factures d'électricité de leurs clients, principalement pour financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande en forte hausse due à l'électrification et aux centres de données.

Evergy fournit de l'électricité à 1,7 million de clients au Kansas et dans le Missouri par l'intermédiaire de ses filiales opérationnelles Evergy Kansas Central, Evergy Metro et Evergy Missouri West.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, comprises entre 4,14 et 4,34 dollars par action.

Elle prévoit une croissance annuelle du bénéfice par action ajusté supérieure à 8 % à partir de 2028 et jusqu'en 2030.

Sur une base ajustée, Evergy a déclaré un bénéfice de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 65 cents par action, selon les données compilées par LSEG.