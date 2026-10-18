Evercore nomme Dawn et Nataraj aux postes de coprésidents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Modification de la source: communiqué de l'entreprise)
La société américaine de banque d'investissement et de conseil Evercore EVR.N a nommé Nigel Dawn et Naveen Nataraj aux postes de coprésidents, a annoncé dimanche l'entreprise .
Ces nominations prendront effet le 1er janvier 2027. MM. Dawn et Nataraj rendront compte à John Weinberg, qui a accepté de rester président-directeur général pendant au moins les trois prochaines années, précise le communiqué.
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