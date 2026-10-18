Lyon nasse Nice et prend la tête de la Ligue 1
Après son succès contre Crystal Palace en Ligue Europa jeudi, l'Olympique Lyonnais avait à cœur de confirmer contre une équipe de Nice revigorée depuis la trêve. C'est chose faite grâce à une victoire 2-1 dans la douleur qui propulse les Rhodaniens en tête de la Ligue 1.
Lyon 2-1 Nice
Buts : Šulc (32 e ) et Tessmann (36 e ) pour les Gones // Wahi (18 e ) pour les Aiglons
Expulsion : Nakamura (69 e ) …
Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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