Lyon nasse Nice et prend la tête de la Ligue 1

Lyon nasse Nice et prend la tête de la Ligue 1

Après son succès contre Crystal Palace en Ligue Europa jeudi, l'Olympique Lyonnais avait à cœur de confirmer contre une équipe de Nice revigorée depuis la trêve. C'est chose faite grâce à une victoire 2-1 dans la douleur qui propulse les Rhodaniens en tête de la Ligue 1.

Lyon 2-1 Nice

Buts : Šulc (32 e ) et Tessmann (36 e ) pour les Gones // Wahi (18 e ) pour les Aiglons

Expulsion : Nakamura (69 e ) …

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com