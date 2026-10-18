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Avec un doublé de Mbappé, le Real Madrid ne fait qu'une bouchée de Séville
information fournie par So Foot•18/10/2026 à 23:09
Déjà la défaite de trop ? Défaits 5-0 sur la pelouse de Brighton ce dimanche, les joueurs de Crystal Palace ont pris une sacré claque, tout comme leur entraîneur, Pierre Sage, qui n’a pas reconnu son équipe . « S’il y a un sentiment qui domine, c’est la honte, ...
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Après son succès contre Crystal Palace en Ligue Europa jeudi, l'Olympique Lyonnais avait à cœur de confirmer contre une équipe de Nice revigorée depuis la trêve. C'est chose faite grâce à une victoire 2-1 dans la douleur qui propulse les Rhodaniens en tête de la ...
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Juventus 0-3 Lazio Buts : Provstgaard (37 e ), Isaksen (65 e ) et Dele-Bashiru pour les Romains Et si la Lazio s’invitait dans la course au titre en Serie A ? C’est en tout cas ce que laisse présager le début de saison de l’équipe de Gennarro Gattuso, revigoré ...
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« Oh, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu marques le temps s’arrête ». Face au FC Séville ce dimanche soir, Kylian Mbappé a inscrit son huitième but cette saison en Liga. Une réalisation dingue dont l’attaquant du Real Madrid a été l’auteur sur ...
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