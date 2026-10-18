Avec un doublé de Mbappé, le Real Madrid ne fait qu'une bouchée de Séville

Avec un doublé de Mbappé, le Real Madrid ne fait qu'une bouchée de Séville

Real Madrid 4-1 Séville

Buts : Güler (30 e ), Mbappé (37 e et 63 e , SP) et Diomandé (82 e ) pour le Real // Bueno (80 e ) pour Séville

Huit buts en quatre jours, ça a l’air d’aller pas trop mal pour l’attaque du Real.…

AL pour SOFOOT.com