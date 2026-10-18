Pierre Sage déjà sur la sellette ?

Déjà la défaite de trop ?

Défaits 5-0 sur la pelouse de Brighton ce dimanche, les joueurs de Crystal Palace ont pris une sacré claque, tout comme leur entraîneur, Pierre Sage, qui n’a pas reconnu son équipe . « S’il y a un sentiment qui domine, c’est la honte, car on doit montrer un autre visage sur ce genre de match, on ne peut pas débuter comme ça. Je suis le coach, je donne la motivation, je prépare le match et comme on a joué si mal, c’est de ma faute » , a déclaré le technicien français auprès de la BBC.…

AL pour SOFOOT.com