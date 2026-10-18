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Evercore, à New York, nomme Dawn et Nataraj aux postes de coprésidents, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 22:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Evercore EVR.N a nommé Nigel Dawn et Naveen Nataraj aux postes de coprésidents de cette société de conseil en banque d'investissement à compter de l'année prochaine, a rapporté dimanche le Financial Times.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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