Evercore, à New York, nomme Dawn et Nataraj aux postes de coprésidents, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Evercore EVR.N a nommé Nigel Dawn et Naveen Nataraj aux postes de coprésidents de cette société de conseil en banque d'investissement à compter de l'année prochaine, a rapporté dimanche le Financial Times.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.