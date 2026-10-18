Evercore, à New York, nomme Dawn et Nataraj aux postes de coprésidents, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Evercore EVR.N a nommé Nigel Dawn et Naveen Nataraj aux postes de coprésidents de cette société de conseil en banque d'investissement à compter de l'année prochaine, a rapporté dimanche le Financial Times.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer