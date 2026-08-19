Eutelsat : vient d'enfoncer 2,00 EUR, ultime soutien à 1,956 EUR

Eutelsat a ricoché sous la résistance des 2,22 EUR des 20 juillet et 5 août, et menace maintenant d'enfoncer le plancher crucial des 2,00 EUR.

A 1,956 EUR (ex plancher du 6 mars dernier), la situation semble en effet compromise et il n'y a plus aucune marge de sécurité : l'objectif moyen terme redeviendrait 1,64 EUR (l'ex plancher du 19 décembre 2025), avec comme seul potentiel soutien intermédiaire, les 1,916 EUR du 9 janvier.