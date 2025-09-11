Eutelsat s'associe à Skynopy pour le projet de réseau AKKAR
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 09:33
Par leur accord de consortium, soutenu et financé par l'Etat français via le plan France2030, les deux sociétés vont 'combiner l'agilité et la capacité d'innovation d'une start-up NewSpace avec les actifs d'un acteur historique du spatial'.
Ainsi, Skynopy apporte son savoir-faire logiciel et son modèle économique hybride, tandis qu'Eutelsat met à disposition son parc de 600 stations sol OneWeb réparties sur 42 sites dans le monde et déjà interconnectées à du très haut débit.
'Cette alliance va permettre de rapidement lancer le réseau AKAR en évitant les investissements CAPEX lourds et les longs délais d'installation traditionnellement associés à la construction de nouvelles infrastructures', soulignent-ils.
Une première phase d'expérimentation débutera dans les prochains mois avec un programme exclusif de bêta-testers opérateurs de satellites intéressés par les promesses de la bande Ka, d'une durée d'un an, avant un déploiement complet d'ici quatre ans.
Valeurs associées
|2,9650 EUR
|Euronext Paris
|+1,02%
