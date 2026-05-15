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Eutelsat : risque de triple-top sous 3E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 14:39

Avec un nouvel échec sous 3E et une rechute vers 2,82E (MM20), le risque de formation d'un triple-top baissier s'accroit après les pullbacks impulsifs (rejet brutal sous 3E) observés les 22 avril et 5 mai.
Le "triple-top" serait validé en cas d'enfoncement des 2,66E (MM200) avec un 1er objectif à la baisse de 2,51,8E ("gap" du 15 avril) puis 2,27E (MM100), et enfin 2,20E (support oblique moyen terme).

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