Eutelsat : risque de triple-top sous 3E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 14:39
Le "triple-top" serait validé en cas d'enfoncement des 2,66E (MM200) avec un 1er objectif à la baisse de 2,51,8E ("gap" du 15 avril) puis 2,27E (MM100), et enfin 2,20E (support oblique moyen terme).
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