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Eutelsat retenu par Cadena Tres pour assurer la distribution de contenus au Mexique
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:05

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* UN ACCORD STRATÉGIQUE AVEC CADENA TRES POUR LA DISTRIBUTION DE SES SIGNAUX TÉLÉVISÉS VIA LE SATELLITE EUTELSAT 117 WEST A

Texte original nBw1Z5PsFa Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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