information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 17:05

Eutelsat retenu par Cadena Tres pour assurer la distribution de contenus au Mexique

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* UN ACCORD STRATÉGIQUE AVEC CADENA TRES POUR LA DISTRIBUTION DE SES SIGNAUX TÉLÉVISÉS VIA LE SATELLITE EUTELSAT 117 WEST A

Texte original nBw1Z5PsFa Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)