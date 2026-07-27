Eutelsat : réagit bien sur le support des 2,30 EUR

Eutelsat réagit bien sur le support des 2,30 EUR des 23 et 31 mars et s'épargne un test du plancher annuel des 1,93 EUR du 9 mars.

Mais de nombreux obstacles se présentent sur la route du rebond avec les 2,30 EUR (MM20) puis les MM100 et MM200 regroupées dans la zone des 2,56 EUR (résistance testée du 1er au 7 juillet.