Eutelsat présente avec Intellian Technologies un terminal portatif à usage militaire
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:47

Eutelsat a annoncé le déploiement du premier terminal portatif à usage militaire baptisé OW7MP capable de fonctionner sur le réseau en basse orbite OneWeb d'Eutelsat.

Mis au point en partenariat avec Intellian Technologies, leader mondial des antennes de télécommunications par satellite, ce terminal est désormais commercialisé auprès des clients gouvernementaux et militaires.

Grâce au terminal portatif OW7MP d'Intellian, les opérateurs gouvernementaux et militaires peuvent désormais bénéficier d'un accès sécurisé au réseau mondial LEO d'Eutelsat partout où les infrastructures de télécommunications traditionnelles sont indisponibles, dégradées ou bloquées.

Le terminal est également capable de fonctionner dans des environnements dépourvus de couverture GPS, un atout essentiel pour les forces armées opérant dans des zones de conflit.

Steve Mills qui dirige les activités gouvernementales d'Eutelsat à l'échelle mondiale, a déclaré : " Grâce à ce tout nouveau terminal, Eutelsat est désormais en mesure de répondre au mieux aux besoins opérationnels spécifiques de ses partenaires du secteur de la défense et des organismes gouvernementaux, qu'il s'agisse de communications dans les zones de conflit, d'interventions de secours ou de communications sécurisées dans des zones difficiles d'accès. "

