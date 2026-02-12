Eutelsat présente avec Intellian Technologies un terminal portatif à usage militaire
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:47
Mis au point en partenariat avec Intellian Technologies, leader mondial des antennes de télécommunications par satellite, ce terminal est désormais commercialisé auprès des clients gouvernementaux et militaires.
Grâce au terminal portatif OW7MP d'Intellian, les opérateurs gouvernementaux et militaires peuvent désormais bénéficier d'un accès sécurisé au réseau mondial LEO d'Eutelsat partout où les infrastructures de télécommunications traditionnelles sont indisponibles, dégradées ou bloquées.
Le terminal est également capable de fonctionner dans des environnements dépourvus de couverture GPS, un atout essentiel pour les forces armées opérant dans des zones de conflit.
Steve Mills qui dirige les activités gouvernementales d'Eutelsat à l'échelle mondiale, a déclaré : " Grâce à ce tout nouveau terminal, Eutelsat est désormais en mesure de répondre au mieux aux besoins opérationnels spécifiques de ses partenaires du secteur de la défense et des organismes gouvernementaux, qu'il s'agisse de communications dans les zones de conflit, d'interventions de secours ou de communications sécurisées dans des zones difficiles d'accès. "
Valeurs associées
|2,1450 EUR
|Euronext Paris
|-2,94%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite
-
Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite
-
Le président taïwanais Lai Ching-te a accordé à l'AFP son premier entretien à une agence de presse internationale depuis son entrée en fonctions en 2024. Voici les principaux extraits de cet entretien exclusif réalisé mardi au Palais présidentiel à Taipei.
-
La Chine a qualifié de "perturbateur de paix, créateur de crises et instigateur de guerres" le président taïwanais Lai Ching-te après un entretien avec l'AFP dans lequel il a mis en garde contre les suites d'une éventuelle prise de contrôle de l'île par la Chine. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer